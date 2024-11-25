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25 листопада 2024, 12:53

Світовий банк передав Україні понад $40 мільярдів з початку повномасштабного вторгнення

Від 24 лютого 2022 року Світовий банк залучив для потреб України більше $40 мільярдів. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Від 24 лютого 2022 року Світовий банк залучив для потреб України більше $40 мільярдів.
Фото: mof.gov.ua

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Підтримка Світового банку

«Від початку повномасштабного вторгнення СБ започаткував низку програм та інструментів, завдяки яким залучив для потреб України більше $40 млрд. Ці кошти дозволили частково профінансувати соціальні та гуманітарні видатки держбюджету України, а також її відновлення», — повідомив Марченко.

За його словами, незважаючи на екстремальну невизначеність в умовах повномасштабної війни, уряд України відданий порядку денному реформ на шляху до вступу в ЄС, а Світовий банк є одним з ключових партнерів України у досягненні цієї мети.

Читайте: Україна отримає $4,8 млрд від Світового банку

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Я_ __
Я_ __
25 листопада 2024, 13:01
#
І куди пардон конкретно ці 40 мільярдів доларів пішли під час війни?)) бо шось Монобанк оголошує черговий донат на 50 млн грн, значить на дрони держава ці гроші не спрямовувала, можливо ці гроші на гуманітарні цілі пішли? Але ні, переселенці повертаються на окуповані території, значить житлом держава на ці гроші переселенців не забезпечила. Напевно на зброю ці гроші пішли? А, ні, ми ж за словами ким чен зе не можемо спорядити зброєю 14 бригад бусифікованих. Напевно кошти пішли на зарплати військовим? А, знов ні, в нас же в середині 2024 року була діра в бюджеті в 500 мільярдів грн і через це навіть податки підняли (хоча ким чен зе ще не підписав й досі). Відключення світла й досі є, значить ці гроші не пішли на відновлення енергетики.

Тоді виходить якщо ці 40 мільярдів не пішли на гуманітарні цілі: забезпечення житлом переселенців з окупованих територій, відновлення енергетики, ці гроші не пішли на військові цілі, бо кожен 5 дрон на фронті від волонтерів і 14 бригад не мають зброї (за словами самого потужного), тоді на що конкретно ці 40 мільярдів доларів пішли? :)
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0
TAN72
TAN72
25 листопада 2024, 15:16
#
Это военная тайна 🥱
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