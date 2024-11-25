Від 24 лютого 2022 року Світовий банк залучив для потреб України більше $40 мільярдів. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
25 листопада 2024, 12:53
Світовий банк передав Україні понад $40 мільярдів з початку повномасштабного вторгнення
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Підтримка Світового банку
«Від початку повномасштабного вторгнення СБ започаткував низку програм та інструментів, завдяки яким залучив для потреб України більше $40 млрд. Ці кошти дозволили частково профінансувати соціальні та гуманітарні видатки держбюджету України, а також її відновлення», — повідомив Марченко.
За його словами, незважаючи на екстремальну невизначеність в умовах повномасштабної війни, уряд України відданий порядку денному реформ на шляху до вступу в ЄС, а Світовий банк є одним з ключових партнерів України у досягненні цієї мети.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Тоді виходить якщо ці 40 мільярдів не пішли на гуманітарні цілі: забезпечення житлом переселенців з окупованих територій, відновлення енергетики, ці гроші не пішли на військові цілі, бо кожен 5 дрон на фронті від волонтерів і 14 бригад не мають зброї (за словами самого потужного), тоді на що конкретно ці 40 мільярдів доларів пішли? :)