Світовий банк передав Україні понад $40 мільярдів з початку повномасштабного вторгнення

Від 24 лютого 2022 року Світовий банк залучив для потреб України більше $40 мільярдів. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Підтримка Світового банку

«Від початку повномасштабного вторгнення СБ започаткував низку програм та інструментів, завдяки яким залучив для потреб України більше $40 млрд. Ці кошти дозволили частково профінансувати соціальні та гуманітарні видатки держбюджету України, а також її відновлення», — повідомив Марченко.

За його словами, незважаючи на екстремальну невизначеність в умовах повномасштабної війни, уряд України відданий порядку денному реформ на шляху до вступу в ЄС, а Світовий банк є одним з ключових партнерів України у досягненні цієї мети.

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