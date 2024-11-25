Іспанія підвищила ставку податку на надприбутки банків до 7%

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Що відомо

Спочатку передбачалося, що введення такого податку стане одноразовим заходом, який завершить дію 31 грудня 2024 року.

Влада стверджує, що банки отримували наддоходи останніми роками завдяки високим відсотковим ставкам. Фінінститути ж кажуть, що збільшення їх доходів є компенсацією за роки, коли ставки в єврозоні були дуже низькими і навіть негативними.

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Яких банків торкнеться

Нова ставка податку стосуватиметься банків, відсоткові та комісійні доходи яких перевищують 5 млрд євро на рік.

Іспанські банківські асоціації AEB і CECA випустили спільну заяву, в якій йдеться про те, що такий податок «не має аналогів в інших країнах ЄС» і «завдає шкоди конкурентоспроможності іспанських кредитних установ та економіці країни в цілому».

Нагадаємо

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д про підвищення податків.

У МВФ назвали неефективним повторне запровадження 50% податку на прибуток банків.