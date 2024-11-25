Британський HSBC припинив приймати платежі з росії та білорусі

Найбільший за розмірами активів банк у Великі Британії — HSBC — припиняє прийом платежів від фізосіб із росії та білорусі. Про це передає The Moscow Times.

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Що відомо

Як зазначається, банк розіслав клієнтам повідомлення, в якому попередив, що заборона торкнеться клієнтів фізосіб і вводиться на будь-які операції з двох країн.

Від літа 2023 року HSBC вже припинив обслуговування платежів для російських компаній, які використовували гонконзьку філію банку для операцій із Азією.

Обмеження були введені після того, як Гонконг відвідали американські посадовці, котрі вимагали залишити поставки до росії підсанкційних товарів.

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Про причини нової заборони на платежі HSBC не повідомив.

Однак рішення було ухвалено після того, як США посилили фінансові санкції проти росії, включивши до «чорних списків» 50 російських банків, у тому числі державний «Газпромбанк».

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) також попередило іноземні фінустанови про санкції у випадку приєднання до системи передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку.

У травні 2022 року HSBC оголосив про згортання російського бізнесу. Через два роки банк продав «доньку» в росії.