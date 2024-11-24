НБУ знову припинив купувати валюту

НБУ не купував взагалі валюту на минулому тижні 18−22 листопада. Водночас продаж регулятором валюти за цей період становив $590 млн. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на дані Нацбанку.

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До того НБУ почав купувати невеликі порції валюти. Зокрема напочатку листопада він купив $4 млн, що стало найбільшою купівлю з травня. Після цього Нацбанк купив 0,36 млн у період з 11−15 листопада.

Втім, продажі валюти НБУ лишаються стабільними. З початку року регулятор продав майже $29 млрд, а купив $125 млн.

Такою політикою НБУ намагається утримати гривню. У листопаді долар підіймався до 41,45 грн.

Коливання гривні у парі з доларом протягом листопаду 2024 року / Джерело: НБУ