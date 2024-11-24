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24 листопада 2024, 10:48

Багаті країни щорічно будуть виділяти $300 млрд бідним державам на боротьбу з кліматичною кризою

Країни-учасниці Кліматичного саміту ООН COP-29 погодили нову колективну угоду щодо кліматичного фінансування у розмірі 300 мільярдів доларів на рік, цю суму називають вкрай недостатньою. Про це пише CNN.

Країни-учасниці Кліматичного саміту ООН COP-29 погодили нову колективну угоду щодо кліматичного фінансування у розмірі 300 мільярдів доларів на рік, цю суму називають вкрай недостатньою.

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Що відомо

Під час саміту COP29 у Баку, Азербайджан, в суботу багаті країни зобов'язалися надавати бідним країнам 300 мільярдів доларів щорічно до 2035 року, щоб допомогти їм впоратися з дедалі катастрофічнішими наслідками кліматичної кризи — цифра, яку багато країн, що розвиваються, критикували як вкрай недостатню.

Угода була досягнута після більш ніж двох тижнів складних переговорів і суперечок.

CNN пише, що виникали побоювання, що переговори зірвуться, оскільки групи, що представляли вразливі малі острівні держави і найменш розвинені країни, покинули переговори в суботу.

Але о 2:40 ночі за місцевим часом у неділю, більш ніж через 30 годин після дедлайну, угода була досягнута між майже 200 країнами.

Деталі

300 мільярдів доларів підуть вразливим, біднішим країнам, щоб допомогти їм впоратися з дедалі більш руйнівними екстремальними погодними умовами і перевести свою економіку на екологічно чисту енергію.

Обіцяна сума, однак, не дотягує до 1,3 трильйона доларів, які, за оцінками економістів, необхідні для того, щоб допомогти країнам, що розвиваються, впоратися з кліматичною кризою, і це викликало шалену реакцію багатьох країн, що розвиваються.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Prya
Prya
24 листопада 2024, 13:42
#
Вот, за что идёт война. Либо мы их, либо свобода для кризиса
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