Платформа Arkham відкрила для України доступ до своєї нової криптобіржі

Компанія Arkham Intelligence, яку підтримує CEO та засновник OpenAI Сем Альтман, запустила нову криптобіржу у листопаді 2024 року. Україна стала однієї з перших країн, де буде доступна торгівля на новій платформі. Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Х.

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Що відомо про проєкт

Arkham — це відомий у криптоспільноті проєкт, який вже запустив власну аналітичну платформу, що надає такі дані по ринку, яким немає аналогів. Чимало трейдерів користуються Arkham для аналізу своєї діяльності. Платформою користуються близько 880 тис трейдерів та інвесторів щомісяця.

Проєкт також запустив власний токен ARKM, який торгується на різних біржах.

За даними журналістів, нова біржа буде орієнтована на роздрібних інвесторів й намагатиметься конкурувати з найбільшим гравцем на цьому ринку —Binance.

Arkham розробляв технологію для внутрішньої біржі протягом останнього року та вів переговори з інвесторами на Близькому Сході про залучення до $100 мільйонів.