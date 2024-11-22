Євро впало нижче 43 гривень в офіційному курсі вперше з весни

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 25 листопада, на рівні 41,3193 грн/$, порівняно із 41,2860 грн/$ у п'ятницю. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

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Водночас курс гривні до євро зміцнився одразу на 47 копійок — до 42,9927 грн за євро, це мінімальне значення з травня поточного року. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Євро впало до найнижчого рівня щодо долара за останні два роки у п'ятницю після того, як дані показали, що ділова активність у країнах єврозони погіршилася у листопаді.

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