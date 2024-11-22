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22 листопада 2024, 14:44

У МВФ вважають, що партнерам вигідніше фінансувати Україну, ніж допустити її програш

Україна добре показала, що вона гарний позичальник і в неї є гарний план з повернення боргу, тому партнерам України вигідніше надавати фінансування країні зараз, не допускати її поразки у війні. Так вважає постійна представниця Міжнародного валютного фонду в Україні Прішила Тофано, передає «Інтерфакс-Україна».

Україна добре показала, що вона гарний позичальник і в неї є гарний план з повернення боргу, тому партнерам України вигідніше надавати фінансування країні зараз, не допускати її поразки у війні.

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«Фінансування країни зараз варте того. Не тільки з погляду цінностей, принципів чи моралі, але це може бути дешевше для союзників України. Дешевше фінансувати Україну зараз і не допустити, щоб вона програла війну, ніж потім покривати витрати на додаткову оборону або біженців, якщо Україна програє війну», — сказала вона на конференції «Матриця реформ: Основи посилення економічного зростання для вступу в ЄС» у Києві.

Водночас Тофано зазначила, що Україна має продовжувати доводити міжнародним союзникам свою здатність проводити правильну політику.

Представниця МВФ наголосила, що країна доклала зусиль із нарощування власних доходів, однак викликаний російською агресією шок настільки великий, що обійтися без зовнішнього фінансування Україна нездатна, і у зв'язку з цим важлива нова ініціатива G7 «Прискорення отримання надзвичайних доходів (ERA) для України», у межах якої країні буде виділено $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Джерело: Мінфін
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