ЦБ Туреччини знову зберіг ставку на рівні 50%

Центральний банк Туреччини на засіданні у четвер, 21 листопада, зберіг ключову ставку на рівні 50% річних. Про це повідомляє сайт регулятора.

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Політика центробанку

ЦБ Туреччини залишив ключову ставку без змін восьмий раз поспіль. Ставка знаходиться на максимальному рівні більш як за 20 років. Турецький Ц Б збер іг ставку, щоб стримати інфляцію, яка у жовтні становила 48,58%, та знизити її до цільового показника 5% у середньостроковій перспективі.

Жорстка грошово-кредитна політика продовжуватиме зберігатися доти, доки не спостерігатиметься суттєве та стійке зниження базової місячної інфляції, а інфляційні очікування не зійдуться з прогнозованим діапазоном, йдеться у пресрелізі за підсумками листопадового засідання.

Регулятор повідомив, що у жовтні базова інфляція показала зниження. Показники за останній квартал свідчать, що внутрішній попит продовжує сповільнюватися, досягаючи дезінфляційних рівнів. Інфляція основних товарів залишається низькою, ознаки покращення інфляції послуг стали очевиднішими. Хоча інфляційні очікування та цінова поведінка мають тенденцію до покращення, вони продовжують представляти ризики для процесу дезінфляції, повідомив Ц Б Туреччини .

Більшість опитаних Bloomberg економістів очікували, що Ц Б Туреччини збереже ставку на рівні 50% на листопадовому засіданні.

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Нагадаємо

Востаннє Центробанк підвищував свою облікову ставку у березні - тоді вона зросла на 500 б.п. На тому засіданні регулятор завершив цикл агресивного посилення грошово-кредитної політики, розпочатий у червні минулого року з метою приборкати стрімке зростання інфляції. Загалом регулятор збільшив вартість запозичень на 4150 б.п.

У жовтні у Туреччині було зафіксовано послаблення інфляції. Річна інфляція за підсумками місяця становила 48,58% порівняно з рівнем 49,4% рік до року у вересні.

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