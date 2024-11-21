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21 листопада 2024, 15:16

Apple представила Індонезії план інвестицій для скасування заборони продажів iPhone

Американський Apple Inc. представила владі Індонезії план інвестицій у країну на суму $100 млн.

Американський Apple Inc.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Запропонована сума в 10 разів вища за попередній план, в рамках якого компанія збиралася вкласти $10 млн у будівництво підприємства з випуску компонентів та аксесуарів для пристроїв Apple у місті Бандунг (провінція Західна Ява), заявило міністерство промисловості Індонезії. Інвестиції на суму $100 заплановано на наступні два роки.

Передісторія

У жовтні Індонезія заблокувала продаж новітніх смартфонів Apple у зв'язку з тим, що компанія не виконала вимог щодо інвестицій у країну.

Відповідно до політики Джакарти, націленої на підтримку місцевої промисловості та скорочення залежності від імпорту, закордонним компаніям необхідно виконувати вимоги щодо використання продуктів та послуг, що виробляються всередині країни. Це може здійснюватись різними способами, у тому числі за рахунок створення виробництв або розробки інновацій в Індонезії, пише The Wall Street Journal.

Читайте: Індонезія заборонила Apple продавати iPhone 16 у країні

Apple раніше вибирала схему розвитку інновацій, компанія побудувала три академії для розробників у країні, зазначають у Міністерстві промисловості.

Відомство висуває низку вимог, які Apple потрібно виконати, щоб продовжити продаж нових iPhone в Індонезії. Це, зокрема, розширення R&D-підрозділу в країні та інтеграція індонезійських компаній у глобальний ланцюжок поставок Apple.

У 2023 році Apple продала 2,61 млн iPhone в Індонезії — це максимум серед країн Південно-Східної Азії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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