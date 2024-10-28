Індонезія заборонила Apple продавати iPhone 16 в країні

Міністерство промисловості Індонезії заборонило американській компанії Apple продавати останні моделі смартфонів iPhone 16 на внутрішньому ринку країни через невиконання інвестиційних вимог. Про це пише Bloomberg.

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У чому причина

Влада Індонезії заявила, що Apple не виконала вимог, згідно з якими гаджети повинні містити 40% деталей, виготовлених в азіатській країні.

При цьому старі продукти Apple, як і раніше, можуть продаватися в Індонезії.

Раніше в жовтні міністерство промисловості Індонезії заявило, що Apple інвестувала в країну 1,5 трлн індонезійських рупій ($95 млн), що нижче за обіцяні 1,7 трлн рупій.

Також Apple збудувала в країні чотири академії розробників замість створення місцевого виробничого підприємства.