Міністерство промисловості Індонезії заборонило американській компанії Apple продавати останні моделі смартфонів iPhone 16 на внутрішньому ринку країни через невиконання інвестиційних вимог. Про це пише Bloomberg.
28 жовтня 2024, 16:53
Індонезія заборонила Apple продавати iPhone 16 в країні
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У чому причина
Влада Індонезії заявила, що Apple не виконала вимог, згідно з якими гаджети повинні містити 40% деталей, виготовлених в азіатській країні.
При цьому старі продукти Apple, як і раніше, можуть продаватися в Індонезії.
Раніше в жовтні міністерство промисловості Індонезії заявило, що Apple інвестувала в країну 1,5 трлн індонезійських рупій ($95 млн), що нижче за обіцяні 1,7 трлн рупій.
Також Apple збудувала в країні чотири академії розробників замість створення місцевого виробничого підприємства.
Джерело: Мінфін
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