Які нові виклики для українських інвесторів готує 2025 рік

Україна сьогодні підходить до етапу невизначеності. Три роки поспіль наша країна жила в умовах досить щедрих зовнішніх вливань. До того ж є обіцянка надати Україні 50 млрд доларів на наступний рік. Однак чи буде переглядатися рішення? Чи можуть це бути останні масштабні кошти для нас? Що не так з економічною і податковою політикою України? І що змінить перемога Дональда Трампа на виборах в США?

Ці та інші питання детально розглянули топові експерти на конференції «Жити на відсотки» у межах дискусії «Дискусія: Діалоги про майбутнє. Україна 2030: Нові горизонти та виклики». До розмови, зокрема, долучилися,

Андрій Длігач, засновник і CEO групи компаній Advanter Group. Доктор економічних наук. Стратег, футуролог, візіонер.

Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S.

Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи.

Наскільки Україна сьогодні приваблива для інвесторів?

Україна втратила всі конкурентні переваги. Тут більше немає дешевої робочої сили, дешевої електрики, родючі землі (через кліматичні зміни та замінування), країна стає логістичним тупиком, вважає CEO групи компаній Advanter Group Андрій Длігач.

«Єдиний спосіб для України — бути цікавою інвесторам у майбутньому і підвищити капіталізацію, бо ми радикально недооцінена країна. Ми маємо зробити х5 в капіталізації після перемоги України протягом короткого проміжку часу», — переконаний експерт.

На його думку, війна не відіграє головної ролі в не зацікавленості інвесторів вкладати гроші в Україну.

«Не було у нас особливих інвестицій і в 2021 році. Страхування інвестицій нічого не вирішить. Безпека — це необхідна умова, але недостатня. Бо надто багато країн по світу, які воюють, але мають інвестиції. Тому що вони щось дали на рівні крутішої податкової системи, захисту з боку держави від тиску самої держави, великий зростаючий ринок, чого в нас вже немає», — сказав Андрій Длігач.

Він наголосив, що сьогодні серед ключових проблем для бізнесу не військові ризики, а такі чинники:

зростання відсутності достатньої кількості кваліфікованих кадрів;

непередбачувані дії держави;

відсутність перспектив для молоді (83% молодих людей, які хочуть виїхати з країни).

Експерт зізнався, що станом на сьогодні сам має половину інвестицій за межами України. Адже за таких умов не готовий вкладати кошти в активи на території нашої країни.

З ним погодився і засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S Ерік Найман: «Як у інвестора поки що натиснути на кнопку „купити Україну“, у мене рука не піднімається. Я хочу почекати, я не поспішаю».

Водночас Найман зауважив, що Україна — багата країна. В ній є мізки, які давно зрозуміли, що робити і як змінити ситуацію на краще.

Одним з базових шляхів, з якого починається вся політика і економіка успішних країн, експерт називає проведення виборів кожні 2 роки.

«Запровадьте вибори кожні 2 роки хоча б на найближчі 20 років і я думаю, це може щось змінити. Зверніть увагу, всі автократії збільшують терміни між виборами. Але у США вибори кожні два роки. Кожні 4 роки президент, кожні 2 роки Конгрес, Верхня і Нижня палата. Американцям не сподобається, вони приберуть республіканців з Конгресу і Сенату, і президент без їх підтримки нічого не зможе зробити. Тут Україні пора вже подорослішати», — вважає Ерік Найман.

Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман також погодився з тезою про те, що Україні потрібно змінити свою економічну політику на рівні держави.

«Україна по всіх показниках якості державного управління значно гірша, ніж європейські країни. Відрив, як Україна відрізняється від найслабших європейських, дорівнює тому, як ці європейські відрізняються від сильних європейських. Розрив просто шалений. Абсолютно зрозуміло, що треба робити. Мінімізувати монополію, дискрецію і максимізувати підзвітність і прозорість влади. Окрім економічних свобод і верховенства права, іншого шляху у нас немає», — вважає Олег Гетман.

Починається епоха Трампа — що це значить для України?

Андрій Длігач переконаний, яким би не був сценарій розвитку подій за президентства Дональда Трампа, українцям час стати раціоналістами і прагматиками та нарешті подорослішати. На йогго думку, при Трампі Україна точно буде отримувати менше фінансової допомоги: «50 млрд доларів як остання допомога — це ніщо, ми за рік використаємо ці гроші».

З цією думкою погодився і Ерік Найман: «Яким буде Трамп відносно України, ніхто не знає. Ми не знаємо навіть, яким він буде відносно США. Для нього Україна — це десь далеко. Але в чому плюс Трампа? Він нарешті змусить українську та європейську владу перестати сподіватися на подачки зі США. Пора самостійно про себе подумати»,

Він зауважив, що поки ніхто не може зі 100% впевненістю сказати, чи буде Україні гірше або краще за Трампа, але точно буде по-іншому. Водночас експерт назвав дві речі, які, на його думку, допоможуть Україні після зміни господаря Овального кабінету у січні 2025 року:

Економічний напад США на Китай. Бо без Китаю росія не змогла б воювати три роки.

Обвал ціни на нафту. Ерік Найман вважає, що адміністрації Байдена було вигідно тримати високі ціни на нафту. Водночас росія отримує набагато більше грошей з продажу енергоресурсів всі три роки, ніж Україна західну допомогу. За таких умов війну можна безкінечно вести. Та обвал ціни на нафту точно ускладнить життя росії.

Олег Гетман погодився, що для України відіграватиме важливу роль розгортання ситуації довкола формування цін на нафту.

«Бізнесові інтереси Трампа, скоріше за все, співпадуть з нашими інтересами. І ціни на нафту — це та голка Кощія, яка дійсно за 1−2 роки зможе обрушити цю Імперію Зла. Тож сподівання на це, на внутрішній американський, канадський видобуток, на певні переговори з канадськими країнами. Але у будь-якому випадку складається цікава конфігурація, коли араби не хочуть втрачати свою частку, а частка Америки постійно зростає, вони вже на 1 місці з видобутку. Тому найближчими місяцями будуть дуже цікаві наслідки цих переговорів», — зауважив експерт.

Якою буде Україна через рік?

CEO групи компаній Advanter Group Андрій Длігач вважає, що через рік ситуація з економікою України точно буде гіршою.

«Так треба. Тому що ми маємо зрозуміти, що немає ніякого вороття у 2021 рік, що нам триматися за стару структуру економіки зась, що нам потрібно докорінно, радикально змінити економічну систему, для того, щоб зробити Україну найкращим місцем для інвестування. Ми маємо зробити все для того, щоб утримати таланти і дати їм можливість розвиватися в країні, лібералізувати економічні правила гри. Зробити так, щоб було вигідно інвестувати в Україну. Тоді ми може сказати, що ми відштовхнулися від дна і будемо робити економічний прорив», — переконаний експерт.

Прогнози Еріка Наймана щодо розвитку подій в Україні також не найоптимістичніші. Він порадив «сподіватися на краще, але готуватися до гіршого».

Олег Гетман вважає, що складно спрогнозувати, де Україна опиниться через рік. За його словами, події можуть розвиватися як позитивно для нас, так і зовсім протилежно.

«Дійсно, якщо ми навесні отримаємо світову ціну нафти 40 чи 35 доларів — це ситуація одна і дуже позитивна для нас. Якщо Трамп вирішить зайнятися не нафтою, а дотискати нас, щоб ми пішли на якісь непривабливі для нас умови, це зовсім інша негативна ситуація», — зауважив експерт.

Водночас він вважає, попри те, що Україна опинилася на роздоріжжі, сьогодні надзвичайно важливо знижувати рівень корупції, збільшувати внутрішні ресурси для того, щоб воювати і нарощувати нашу оборону, покращувати переговорну позицію з іноземними парнерами.

«Безумовно слід виконувати наше домашнє завдання, а далі все буде залежати від зовнішніх факторів», — резюмував Олег Гетман.