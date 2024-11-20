Банки у вересні видали іпотечних кредитів на 1,2 мільярда гривень

Банки України у вересні 2024 року видали 681 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн. Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування, повідомляє НБУ .

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Іпотечні кредити

«Банки України у вересні видали 681 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн. Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у вересні 2024 року скоротився порівняно з попереднім місяцем (серпнем 2024 року) на 1,8%, порівняно з вереснем попереднього року — на 0,6%», — йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що про видачу нової іпотеки поінформували 12 банків, які переважно кредитували в межах державної програми «єОселя».

Більшість угод укладалася на вторинному ринку нерухомості. Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами зросла до 8,3% річних проти 8,2% у серпні.

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Де видано найбільше

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у вересні видано в Києві та Київській області — 371 договір на загальну суму 714,8 млн грн (59,3% від загального обсягу), у Львівській області — 38 договорів на 72,3 млн грн, в Одеській області — 30 договорів на 47,9 млн грн та Вінницькій області — 25 договорів на 41,9 млн грн.