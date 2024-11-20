PayPal дозволить використовувати свій стейблкоїн для транскордонних грошових переказів

PayPal надасть можливість використовувати власний стейблкоїн PayPal USD (PYUSD) для розрахунків за транскордонні грошові перекази, здійснені за допомогою платформи Xoom. Про це пише Finextra, передає FinTech Insider.

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Таким чином PayPal надасть доступ до цифрових фінансових рішень в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Африці. PayPal зможе здійснювати транскордонні розрахункові операції, не обмежуючись традиційними банківськими годинами, наголосили представники компанії.

Xoom — це сервіс міжнародних грошових переказів, який належить PayPal. Платформа використовуватиме PYUSD для розрахунків за транскордонні грошові перекази, здійснені клієнтами PayPal на основі стейблкоїнів, що зробить їх швидшими та дешевшими.

Раніше PayPal впровадив підтримку кросчейн переказів стейблкоїна PYUSD між мережами Ethereum та Solana через протокол LayerZero. Користувачі можуть переміщувати активи між блокчейнами без необхідності використання централізованих платформ PayPal або Venmo.