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20 листопада 2024, 14:39

PayPal дозволить використовувати свій стейблкоїн для транскордонних грошових переказів

PayPal надасть можливість використовувати власний стейблкоїн PayPal USD (PYUSD) для розрахунків за транскордонні грошові перекази, здійснені за допомогою платформи Xoom. Про це пише Finextra, передає FinTech Insider.

PayPal надасть можливість використовувати власний стейблкоїн PayPal USD (PYUSD) для розрахунків за транскордонні грошові перекази, здійснені за допомогою платформи Xoom.

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Таким чином PayPal надасть доступ до цифрових фінансових рішень в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Африці. PayPal зможе здійснювати транскордонні розрахункові операції, не обмежуючись традиційними банківськими годинами, наголосили представники компанії.

Xoom — це сервіс міжнародних грошових переказів, який належить PayPal. Платформа використовуватиме PYUSD для розрахунків за транскордонні грошові перекази, здійснені клієнтами PayPal на основі стейблкоїнів, що зробить їх швидшими та дешевшими.

Раніше PayPal впровадив підтримку кросчейн переказів стейблкоїна PYUSD між мережами Ethereum та Solana через протокол LayerZero. Користувачі можуть переміщувати активи між блокчейнами без необхідності використання централізованих платформ PayPal або Venmo.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
bonv
bonv
20 листопада 2024, 15:19
#
Не відставайте…
+
0
milon
milon
20 листопада 2024, 15:22
#
Фиатная валюта должна умереть
+
+1
bonv
bonv
20 листопада 2024, 15:53
#
Ні. Бакс всіх переживе:))
+
0
PomaH33
PomaH33
20 листопада 2024, 16:09
#
Це я чую з того часу як з’явився біткоїн. Багато ти купив-продав за крипту ?
+
0
milon
milon
20 листопада 2024, 16:18
#
Ну как видишь с того времени огромный прогресс, и крипта только набирает обороты, прошло-то всего 15 лет, это очень мало. Покупка квартир и машин за usdt это норма на сегодня если что
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