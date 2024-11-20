Продажі Apple у День холостяка в Китаї виявилися нижчими за минулорічні

Цього року американська корпорація Apple продала менше смартфонів під час китайського Дня неодруженого, оскільки зіткнулася з тиском з боку «аномально великої» кількості конкуруючих телефонів, пише Reuters з посиланням на дані Counterpoint Research.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Повідомляється, що продаж виробника iPhone з 18 жовтня по 10 листопада впав у річному обчисленні на двозначні відсотки. Точних цифр не наводяться.

Для порівняння, головний конкурент Apple у Китаї, Huawei, зафіксував зростання продажів на 7%, чому сприяло зниження цін на моделі Pura 70 та Mate 60.

Тим часом Xiaomi також зіткнулася із падінням продажів, обсяги впали на 6%.

Як повідомляє Counterpoint, загалом продаж смартфонів у Китаї під час найбільшого в країні фестивалю онлайн-шопінгу впав на 9% у річному обчисленні, оскільки уповільнення економіки вплинуло на ентузіазм споживачів, незважаючи на рекламні акції.