Попит на luxury-товари падає: Експорт швейцарських годинників знизився на 2%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 листопада 2024, 10:45

Попит на luxury-товари падає: Експорт швейцарських годинників знизився на 2%

Експорт швейцарських годинників у жовтні 2024 року впав на 2,2% рік до року, до 2,34 млрд швейцарських франків, продовживши негативну тенденцію цього року, повідомила Федерація швейцарської годинної промисловості.

Експорт швейцарських годинників у жовтні 2024 року впав на 2,2% рік до року, до 2,34 млрд швейцарських франків, продовживши негативну тенденцію цього року, повідомила Федерація швейцарської годинної промисловості.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПопит на luxury-товари падаєЕкспорт швейцарського годинника — важливий індикатор оцінки споживання luxury-продукції, динаміка показова, у тому числі для стану попиту на діаманти.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Попит на luxury-товари падає

Експорт швейцарського годинника — важливий індикатор оцінки споживання luxury-продукції, динаміка показова, у тому числі для стану попиту на діаманти.

У жовтні продажі годинників в Китай, який є одним з основних ринків збуту, були на 39% нижчими за дані минулого року, в Гонконг — на 15%.

На Китай та Гонконг припадає 14% закупівель. У Європі споживання стабільне, у США (18% глобальних закупівель) — зросло на 11%, у Японії (8%) — на 20%.

Читайте: Нерухомість, стартапи чи годинники: куди інвестують найбагатші жителі Індії

673="237″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody" style="padding: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb (45, 45, 45); background-color: rgb (255, 255, 255); text-align: center;">

Сумарний експорт годинників за 10 місяців (21,5 млрд франків) був на 2,5% нижчим від рівня річної давності.

У найбільш показовій для попиту в люксовому сегменті категорії вище 3 тис. франків, на яку припадає 80% доходів від експорту наручного годинника, вартість експорту трохи підросла (1,7%), але сегмент з цінником 500−3000 франків показав різке падіння (на 21%), що суттєво вплинуло на загальний результат.

Основний спад припав на сталеві годинники, продаж яких впав на 7,6% за вартістю. Експорт годинників з дорогоцінними металами зріс на 1,2%.

За підсумками 2023 року експорт швейцарських годинників досяг рекордних 26,7 млрд франків ($31 млрд), піднявшись на 7,6% до 2022 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами