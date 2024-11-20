Експорт швейцарських годинників у жовтні 2024 року впав на 2,2% рік до року, до 2,34 млрд швейцарських франків, продовживши негативну тенденцію цього року, повідомила Федерація швейцарської годинної промисловості.
Попит на luxury-товари падає: Експорт швейцарських годинників знизився на 2%
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Попит на luxury-товари падає
Експорт швейцарського годинника — важливий індикатор оцінки споживання luxury-продукції, динаміка показова, у тому числі для стану попиту на діаманти.
У жовтні продажі годинників в Китай, який є одним з основних ринків збуту, були на 39% нижчими за дані минулого року, в Гонконг — на 15%.
На Китай та Гонконг припадає 14% закупівель. У Європі споживання стабільне, у США (18% глобальних закупівель) — зросло на 11%, у Японії (8%) — на 20%.
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Сумарний експорт годинників за 10 місяців (21,5 млрд франків) був на 2,5% нижчим від рівня річної давності.
У найбільш показовій для попиту в люксовому сегменті категорії вище 3 тис. франків, на яку припадає 80% доходів від експорту наручного годинника, вартість експорту трохи підросла (1,7%), але сегмент з цінником 500−3000 франків показав різке падіння (на 21%), що суттєво вплинуло на загальний результат.
Основний спад припав на сталеві годинники, продаж яких впав на 7,6% за вартістю. Експорт годинників з дорогоцінними металами зріс на 1,2%.
За підсумками 2023 року експорт швейцарських годинників досяг рекордних 26,7 млрд франків ($31 млрд), піднявшись на 7,6% до 2022 року.
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