Попит на luxury-товари падає: Експорт швейцарських годинників знизився на 2%

Експорт швейцарських годинників у жовтні 2024 року впав на 2,2% рік до року, до 2,34 млрд швейцарських франків, продовживши негативну тенденцію цього року, повідомила Федерація швейцарської годинної промисловості.

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Попит на luxury-товари падає

Експорт швейцарського годинника — важливий індикатор оцінки споживання luxury-продукції, динаміка показова, у тому числі для стану попиту на діаманти.

У жовтні продажі годинників в Китай, який є одним з основних ринків збуту, були на 39% нижчими за дані минулого року, в Гонконг — на 15%.

На Китай та Гонконг припадає 14% закупівель. У Європі споживання стабільне, у США (18% глобальних закупівель) — зросло на 11%, у Японії (8%) — на 20%.

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