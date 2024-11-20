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20 листопада 2024, 8:39

Бюджет-2025: на підтримку агросектору передбачено понад 6 млрд гривень

Верховна Рада ухвалила проєкт закону «Про державний бюджет України на 2025 рік» у другому читанні та в цілому. В документі закладено понад 6 млрд гривень на підтримку аграрної сфери. Про це повідомив міністр аграрної політик та продовольства Віталій Коваль.

Верховна Рада ухвалила проєкт закону «Про державний бюджет України на 2025 рік» у другому читанні та в цілому.
Фото: depositphotos

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Підтримка АПК

«1 млрд грн — на розвиток тваринництва та агропереробної галузі. Це кошти, які надійдуть до Держбюджету із проєкту „Земельний банк“ від аукціонів з оренди державних сільськогосподарських земель. Відбілення ринку землі стало переломним фактором для підтримки агросектору. Також у Держбюджеті передбачено 4 726 млн грн на виплату дотацій на гектар сільгоспвиробникам та на утримання корів, овець та кіз», — зазначив Коваль.

Крім того, за його словами, 200 млн грн заплановані на відновлення і будівництво меліоративних систем. Ще 5 млн грн — на компенсацію ЄСВ сімейним фермерським господарствам. А також 80 млн грн — на надання пільгових безвідсоткових кредитів фермерським господарствам.

Читайте: Верховна Рада схвалила в цілому проєкт Бюджету-2025

До цього всього 1,37 млрд — на видачу грантів, у тому числі на сади й теплиці. Та 1 млрд грн — на розмінування сільськогосподарських земель.

«Загалом держбюджет-2025 спрямований на забезпечення комплексного підходу до підтримки пріоритетних сфер, розвитку критично важливих галузей та відновлення економіки в умовах війни», — наголосив міністр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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