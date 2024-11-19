російський рубль впав ниже позначки 100 руб за долар, вперше за рік

Російський рубль впав до 100,03 руб. за долар США та до 105,73 руб. щодо євро . Про це свідчать офіційні курси валют Центробанку рф на 20 листопада, передає російський Інтерфакс.

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Російські фінансові аналітики пояснювали девальвацію рубля впливом санкцій, які суттєво ускладнили повернення експортного валютного виторгу на російський ринок в умовах високого попиту імпортерів на валюту.

Через загрозу вторинних американських санкцій платежі для російських компаній масово блокують банки так званих «дружніх країн», у тому числі китайські, де на початку осені зависли транзакції на десятки мільярдів юанів, повідомляло агентство Reuters із посиланням на джерела.