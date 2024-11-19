Російський рубль впав до 100,03 руб. за долар США та до 105,73 руб. щодо євро. Про це свідчать офіційні курси валют Центробанку рф на 20 листопада, передає російський Інтерфакс.
19 листопада 2024, 19:41
російський рубль впав ниже позначки 100 руб за долар, вперше за рік
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Російські фінансові аналітики пояснювали девальвацію рубля впливом санкцій, які суттєво ускладнили повернення експортного валютного виторгу на російський ринок в умовах високого попиту імпортерів на валюту.
Через загрозу вторинних американських санкцій платежі для російських компаній масово блокують банки так званих «дружніх країн», у тому числі китайські, де на початку осені зависли транзакції на десятки мільярдів юанів, повідомляло агентство Reuters із посиланням на джерела.
Джерело: Мінфін
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