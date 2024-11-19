Швейцарія стурбована планом Трампа підвищити торговельні мита

Уряд Швейцарії незгодний з пропозиціями новообраного президента США Дональда Трампа підвищити тарифи на імпорт і розглядає можливі заходи у відповідь на випадок посилення торгової політики Білим домом, повідомив Берн у вівторок, пише Reuters.

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Що відомо

У ході передвиборної компанії Трамп пообіцяв запровадити мита у розмірі 10% на всі імпортні товари і, крім того, набагато вищі ставки на продукцію з КНР.

«Швейцарія стурбована заявою Дональда Трампа про введення додаткових мит на всі товари, що імпортуються до США», — сказав представник Державного секретаріату з економічної політики.

Чиновник додав, що такі пропозиції суперечать міжнародній торговельній системі.

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«Швейцарія повністю відкидає плани (адміністрації Трампа)», — йдеться у заяві.

Швейцарська економіка орієнтована зовнішні ринки, і згідно з митними даними, на Сполучені Штати припадає близько п'ятої частини її експорту — більше, ніж на Німеччину, Китай чи Францію.

За словами представника секретаріату, Берн вивчає варіанти розумних заходів у відповідь, які будуть продиктовані національними інтересами, і обговорює подальші дії з владою США, а також Євросоюзу та окремо Німеччини, Італії та Франції.