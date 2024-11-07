Тарифи Трампа коштуватимуть американцям $78 млрд на рік — дослідження

Американські споживачі можуть втратити від $46 млрд до $78 млрд у купівельній спроможності щороку, якщо буде запроваджено нові тарифи на імпорт у США, пише Reuters з посиланням на нове дослідження Національної федерації роздрібної торгівлі.

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Нові тарифи на імпорт

Дослідження NRF «Оцінка впливу запропонованих тарифів на імпорт» вивчає, як пропозиції Дональда Трампа про загальний тариф у 10−20% на імпорт із усіх зарубіжних країн та додатковий тариф у 60−100% на імпорт з Китаю вплинуть на шість категорій споживчих товарів: одяг, іграшки, меблі, побутові прилади, взуття та дорожні товари.

«Ритейлери сильно залежать від імпортних товарів і компонентів, щоб пропонувати своїм покупцям різноманітні продукти за доступними цінами», — сказав віцепрезидент NRF з політики ланцюжка поставок та митниці Джонатан Голд. «Тариф — це податок, який сплачує американський імпортер, а не іноземна держава чи експортер. Цей податок зрештою лягає на плечі споживачів у вигляді підвищення цін».

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Хоча деякі американські виробники можуть виграти від тарифів, вигода американських виробників та скарбниці від прибутків від тарифів не переважає загальні втрати споживачів.

Наприклад, тостер вартістю $40 коштуватиме споживачам $48−52 після введення тарифів. Ціна на пару спортивного взуття за $50 підскочить до $59−64, а комплект матраца та пружин за $2 000 буде коштувати $2128 до $2190.

У кожній категорії підвищення цін та втрата купівельної спроможності особливо сильно вдарять по сім'ях із низьким рівнем доходу, йдеться у дослідженні.