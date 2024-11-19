Інвестори потягнулися до так званих активів-притулків після того, як президент рф оновив ядерну доктрину росії на тлі ескалації війни проти України, пише Bloomberg.
19 листопада 2024, 15:17
Інвестори переходять в активи з меншим ризиком на тлі напруження між США та рф
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Дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 5 б.п. — до 4,3648%, що є найнижчим показником за останні три тижні, а німецькі 10-річні облігації обвалилися на цілих 10 б.п. — до 2,27%, мінімуму з кінця жовтня.
Єна, традиційна валюта-притулок, зміцнилася на 0,8% щодо долара, а швейцарський франк досяг найвищого рівня відносно євро з серпня.
Золото подорожчало вище 2620 доларів за унцію, досягнувши найвищого рівня за тиждень.
Інвестори вважають що ризик застосування ядерної зброї досяг рекордного рівня за час війни росії в Україні.
Джерело: Мінфін
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