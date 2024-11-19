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19 листопада 2024, 14:56

Європі доведеться подвоїти витрати на оборону — Bloomberg

15 найбільшим європейським членам Організації Північноатлантичного договору, можливо, доведеться збільшити військові інвестиції на $340 млрд на рік до $720 млрд, повідомляють аналітики Bloomberg Intelligence.

15 найбільшим європейським членам Організації Північноатлантичного договору, можливо, доведеться збільшити військові інвестиції на $340 млрд на рік до $720 млрд, повідомляють аналітики Bloomberg Intelligence.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПід час своєї виборчої кампанії Трамп заявив, що послабить відносини безпеки США з Європою, а під час саміту НАТО погрожував вийти з військового альянсу, якщо союзники не збільшать витрати.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Під час своєї виборчої кампанії Трамп заявив, що послабить відносини безпеки США з Європою, а під час саміту НАТО погрожував вийти з військового альянсу, якщо союзники не збільшать витрати.

«Російська агресія вже спричинила збільшення витрат на оборону в Європі. Однак може знадобитися більше, щоб підтримати Україну, протистояти широко агресивній позиції Москви в регіоні та вирішити проблему поглиблення стратегічної конкуренції з Китаєм», — зазначив глава Bloomberg Intelligence Джордж Фергюсон.

Доповідь з’явилася після того, як колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі попередив про «повільну агонію» в Європейському Союзі, якщо країни-члени не діятимуть швидко, щоб підвищити продуктивність регіону за допомогою додаткових інвестицій.

Він сказав, що Європі потрібно буде розширити свій промисловий потенціал у сфері оборони, щоб гарантувати, що фундаментальні цінності регіону не зникнуть.

Відповідно до звіту, Європі терміново потрібні бойові танки, артилерійські установки та бойові машини для наземних сил, а також допоміжні літаки, такі як заправники, вантажні літаки та літаки для боротьби з підводними човнами.

Компанії, які, ймовірно, виграють від збільшення витрат на оборону — Leonardo SpA, Airbus SE, BAE Systems Plc і Rolls Royce Holdings Plc, пишуть аналітики.

Після десятиліть недостатнього фінансування з часів закінчення Холодної війни, переозброєння такого масштабу може зайняти у Європи понад 10 років. Це обумовлено зростаючими затримками у виконанні замовлень підрядниками та вже перевантаженими ланцюгами постачання в аерокосмічній та оборонній промисловості.

Однак менша оборонна промислова база регіону, ймовірно, не зможе забезпечити всі необхідні ресурси у найближчій або середньостроковій перспективі.

«Європейцям, можливо, доведеться переглянути частину своїх пріоритетів у витратах, адже їхні бюджети вже під значним тиском, але загроза настільки значна, що ігнорувати її вони не можуть», — сказав Фергюсон в інтерв'ю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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