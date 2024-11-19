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19 листопада 2024, 11:05

MicroStrategy докупила BTC на $4,6 млрд, Polter Finance зламали на $12 млн: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

MicroStrategy докупила біткоїни на $4,6 мільярда

Компанія MicroStrategy повідомила про придбання 51 780 BTC на суму $4,6 млрд за ціною $88 627 у період з 11 по 17 листопада 2024 року.

Станом на 17 листопада 2024 року MicroStrategy контролює 331 200 BTC, які оцінюються в близько $16,5 млрд, середня ціна закупівлі становить $49 874.

Засновник компанії Майкл Сейлор зазанчив, що дохідність компанії від першої криптовалюти за квартал становить 20,4%, а за рік — 41,8%.

Зазначимо, що на момент написання новини біткоїн торгується на рівні $91 700.

Нагадаємо, у період з 31 жовтня по 10 листопада 2024 року MicroStrategy оголосила про те, що купила 27 200 BTC на $2,03 млрд.

MARA випустить облігації на $700 млн для інвестицій у біткоїн

Компанія MARA (раніше Marathon Digital) оголосила про плани випустити старші конвертовані облігації на суму $700 млн. Більшу частину цих коштів буде використано для інвестицій у біткоїни в рамках корпоративної стратегії.

Згідно з пресрелізом, термін погашення цих цінних паперів — 2030 рік. Просуватися вони будуть виключно серед кваліфікованих інституційних інвесторів.

Протягом 13 днів з моменту першого випуску облігацій інвестори зможуть скористатися опціоном на купівлю додатково цінних паперів на суму до $105 млн. Виплати відсотків за ними будуть проводитися кожні пів року з березня 2025 року.

До $200 млн, отриманих від продажу цих цінних паперів, підуть на зворотний викуп інших деривативів компанії. Частину виручки, що залишилася, фірма планує використовувати для інвестицій у біткоїн і загальних корпоративних витрат.

За даними Bitcoin Treasuries, MARA є другим за величиною корпоративним власником біткоїнів. На сайті зазначено, що фірма контролює 25 945 BTC. На першому місці знаходиться компанія MicroStrategy.

Polter Finance зламали на $12 мільйонів

Децентралізована кредитна платформа Polter Finance зазнала атаки на блокчейн Fantom, втративши більшу частину активів — понад 16,1 млн SGD (близько $12 млн). Особистий збиток засновника проєкту під ніком Whichghost склав близько 300 000 SGD (понад $223 000).

Інцидент виявили вранці 17 листопада. Згідно з попередніми даними, хакер маніпулював механізмами ціноутворення токена SpookySwap (BOO) у блокчейні Fantom з використанням оракулів.

Як пояснили експерти компанії QuillAudits у коментарі Decrypt, зловмисник штучно завищив ціну токена за допомогою миттєвої позики та вивів набагато більшу суму інших активів.

Кошти для проведення атаки надійшли з міксера Tornado Cash.

«Я нікому не надавав свої дані для входу (закриті ключі) і вважаю, що злом зачепив нещодавно розгорнутий смартконтракт моєї платформи, що призвело до несанкціонованих транзакцій», — заявив Whichghost.

Після виявлення порушення Polter Finance призупинила роботу для локалізації збитку.

Аналітики Cyvers Alerts оцінюють збитки платформи в $7 млн.

Підсумки виборів у США простимулювали приплив $2,2 млрд у криптофонди

З 10 до 16 листопада в криптовалютні інвестфонди надійшло $2,19 млрд після $1,98 млрд тижнем раніше. Про це свідчать дані CoinShares.

У першій половині тижня приплив становив $3 млрд. Подальша фіксація прибутку після виходу біткоїна на ATH призвела до відтоку в $866 млн, пояснили фахівці.

Продовження позитивної динаміки експерти пов’язали з більш м’якою грошово-кредитною політикою і перемогою Республіканської партії на виборах у США.

Приплив з початку року збільшився до нового рекорду в $33,5 млрд.

Обсяг активів під управлінням (AUM) також оновив історичний максимум ($138 млрд). За підсумками тижня показник опустився до $135,9 млрд.

У біткоїн-інструменти надійшло $1,48 млрд після $1,8 млрд тижнем раніше.

У структури, які дають змогу відкривати шорт за цифровим золотом, клієнти спрямували $48,5 млн (у попередній звітний період вивели $2,7 млн).

В Ethereum-фондах позитивна тенденція помітно посилилася — приплив підскочив з $157 млн тижнем раніше до $646 млн (5% від AUM). Як фактор зростання аналітики назвали заяви розробника Джастіна Дрейка щодо модернізації рівня консенсусу мережі.

Серед інших альткоїнів виділилися продукти на базі Solana ($23,9 млн), XRP ($4,3 млн) і Cardano ($3,4 млн).

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Джерело: Мінфін
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