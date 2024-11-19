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19 листопада 2024, 13:10

Імпорт алмазів із росії до Індії у вересні впав на 96%

Імпорт алмазів з росії до Індії у вересні впав на 96% (майже у 25 разів) порівняно з даними річної давності, склавши 37 тис. карат, повідомило міністерство торгівлі та промисловості Індії. Роком раніше було ввезено 917 тис. карат.

Імпорт алмазів з Росії до Індії у вересні впав на 96% (майже у 25 разів) порівняно з даними річної давності, склавши 37 тис.
Фото: pixabay.com

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Імпорт алмазів

Цей обсяг оцінювався у $1,5 млн проти $112 млн роком раніше.

Сумарний імпорт Індією алмазів у вересні був лише на 23% нижчим за дані річної давності, склавши 1,43 млн карат.

Найбільшими постачальниками алмазів в Індію залишаються ОАЕ, Гонконг і Бельгія.

У вересні Гонконг ввіз алмази на суму $448 млн (на 5% нижче за дані 2023 року) Імпорт з ОАЕ впав на 12% р/р, з Бельгії — на 16%, до $581 млн і $186 млн відповідно.

Читайте: Країни «Великої сімки» домовилися відстежувати російські алмази

Імпорт російських алмазів став знижуватися в річному порівнянні з квітня цього року — 1,81 млн карат), а в січні — на 14% вище (400 тис. карат), що учасники ринку пояснювали розпродажем запасів до набрання чинності санкціями G7 щодо російської алмазної продукції.

Нагадаємо

З 1 березня цього року набув чинності другий етап санкцій країн G7 щодо російського дорогоцінного каміння. у третіх країнах. Це найбільш чутливий захід із санкційного пакету країн «Сімки», на які припадає 70% світового роздрібного ринку діамантів.

Індія є найбільшим виробником діамантів у світі, тут виробляється 9/10 всіх діамантів у світі, перевага дрібних, сировиною для яких традиційно було російське каміння.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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