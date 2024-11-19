Імпорт алмазів з росії до Індії у вересні впав на 96% (майже у 25 разів) порівняно з даними річної давності, склавши 37 тис. карат, повідомило міністерство торгівлі та промисловості Індії. Роком раніше було ввезено 917 тис. карат.
Імпорт алмазів із росії до Індії у вересні впав на 96%
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Імпорт алмазів
Цей обсяг оцінювався у $1,5 млн проти $112 млн роком раніше.
Найбільшими постачальниками алмазів в Індію залишаються ОАЕ, Гонконг і Бельгія.
У вересні Гонконг ввіз алмази на суму $448 млн (на 5% нижче за дані 2023 року) Імпорт з ОАЕ впав на 12% р/р, з Бельгії — на 16%, до $581 млн і $186 млн відповідно.
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Нагадаємо
З 1 березня цього року набув чинності другий етап санкцій країн G7 щодо російського дорогоцінного каміння. у третіх країнах. Це найбільш чутливий захід із санкційного пакету країн «Сімки», на які припадає 70% світового роздрібного ринку діамантів.
Індія є найбільшим виробником діамантів у світі, тут виробляється 9/10 всіх діамантів у світі, перевага дрібних, сировиною для яких традиційно було російське каміння.
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