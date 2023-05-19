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19 травня 2023, 18:34 Читать на русском

Країни «Великої сімки» домовилися відстежувати російські алмази

Країни «Великої сімки» (G7) погодилися співпрацювати над обмеженням експорту російських алмазів, зокрема над їх відстеженням. Утім, про пряму заборону на імпорт алмазів з РФ наразі не йдеться. Про це йдеться в спільній заяві G7.

Країни «Великої сімки» (G7) погодилися співпрацювати над обмеженням експорту російських алмазів, зокрема над їх відстеженням.
Фото: pixabay.com

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«Щоб зменшити доходи, які Росія отримує від експорту алмазів, ми будемо продовжувати тісно співпрацювати над обмеженням торгівлі та використанням алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у РФ», — зазначається у документі.

В заяві також йдеться про те, що країни G7 співпрацюватимуть з ключовими партнерами для забезпечення ефективного впровадження «майбутніх обмежувальних заходів, зокрема за допомогою технологій відстеження».

Читайте також: Країни G7 запобігатимуть спробам використовувати закордонні відділення банків РФ для обходу санкцій

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що російські алмази можуть визнати «кривавими». Україна, ЄС, Австралія, Велика Британія, Канада та США вимагають заборонити торгівлю російськими алмазами через вторгнення РФ в Україну.

Раніше повідомлялося, що країни «Великої сімки» розглядають можливість запровадження санкцій проти алмазів, які поставляє російська алмазодобувна компанія «АлРоса».

На цю компанію припадає близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у $2,5 млрд. Компанія перебуває під санкціями США та Великої Британії, але поки що Індія може вільно експортувати алмази з РФ до США та інших країн G7, якщо вони зазнають суттєвої трансформації.

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Джерело: Мінфін
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