Країни «Великої сімки» домовилися відстежувати російські алмази

Країни «Великої сімки» (G7) погодилися співпрацювати над обмеженням експорту російських алмазів, зокрема над їх відстеженням. Утім, про пряму заборону на імпорт алмазів з РФ наразі не йдеться. Про це йдеться в спільній заяві G7.

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«Щоб зменшити доходи, які Росія отримує від експорту алмазів, ми будемо продовжувати тісно співпрацювати над обмеженням торгівлі та використанням алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у РФ», — зазначається у документі.

В заяві також йдеться про те, що країни G7 співпрацюватимуть з ключовими партнерами для забезпечення ефективного впровадження «майбутніх обмежувальних заходів, зокрема за допомогою технологій відстеження».

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що російські алмази можуть визнати «кривавими». Україна, ЄС, Австралія, Велика Британія, Канада та США вимагають заборонити торгівлю російськими алмазами через вторгнення РФ в Україну.

Раніше повідомлялося, що країни «Великої сімки» розглядають можливість запровадження санкцій проти алмазів, які поставляє російська алмазодобувна компанія «АлРоса».

На цю компанію припадає близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у $2,5 млрд. Компанія перебуває під санкціями США та Великої Британії, але поки що Індія може вільно експортувати алмази з РФ до США та інших країн G7, якщо вони зазнають суттєвої трансформації.

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