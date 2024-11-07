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7 листопада 2024, 10:45

Іспанія припинить видачу «Золотих віз» із січня 2025 року

Із січня 2025 року Іспанія припинить видачу нових посвідок на проживання в рамках програми «Золота віза» в обмін на інвестиції в нерухомість. Це рішення було ухвалено на тлі зусиль боротьби з житловою кризою в країні, викликаною зростанням попиту на нерухомість з боку іноземних інвесторів.

Із січня 2025 року Іспанія припинить видачу нових посвідок на проживання в рамках програми «Золота віза» в обмін на інвестиції в нерухомість.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Іспанія залишалася однією з найпопулярніших країн Європи для отримання посвідки на проживання через інвестиції. Схема «Золота віза» дозволяла іноземним громадянам отримувати дозвіл на проживання в Іспанії, якщо вони інвестували не менше 500 000 євро в нерухомість.

Цей варіант мав найбільшу популярність серед заможних іноземних громадян, які прагнули отримати доступ до проживання в Іспанії та Шенгенській зоні.

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Однак останніми роками ЄС все частіше закликав до припинення програм «Золота віза» та «Золотий паспорт», вказуючи на ризики відмивання грошей та корупції, пов'язані з цими схемами. У зв'язку з цим уряд Іспанії вирішив скоротити доступ до таких віз і починаючи з січня 2025 року повністю припинить видачу нових посвідок на проживання за інвестиції в нерухомість.

Незважаючи на рішення про скасування, попит на програму «Золота віза» в Іспанії не знижується. Щобільше, після оголошення про зміни у серпні 2024 року було зафіксовано триразове збільшення кількості заявок порівняно з аналогічним періодом минулого року. Фахівці пов'язують це з тим, що багато інвесторів прагнуть скористатися програмою до її закриття для інвестицій у нерухомість.

Експерт із міжнародної мобільності Хуан Карлос Лоїс зазначає, що протягом серпня 2024 року Іспанія щодня отримувала заявки на «Золоту візу», що вказує на високу зацікавленість іноземних громадян у програмі.

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше заявив, що у зв'язку з житловою кризою в країні необхідно переглянути закон, ухвалений у 2013 році, який дозволяв іноземцям отримувати дозвіл на проживання при купівлі нерухомості.

У рамках цих змін уряд Іспанії сподівається стабілізувати ринок нерухомості та полегшити доступ до житла для громадян країни.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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