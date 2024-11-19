Як змінилися за тиждень ціни на овочі та фрукти

Ціни на овочі в Україні минулого тижня змінилися різноспрямовано. Продовжила дешевшати картопля. Трохи знизилися ціни на моркву та білокачанну капусту. Про це йдеться EastFruit.

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Як змінилися ціни на овочі

На тлі низького попиту почала дешевшати й цибуля. Вперше за півтора місяці подешевшали огірки.

Водночас ціни на томат та солодкий перець почали зростати. Дешевше, ніж тижнем раніше, учасники продавали гарбуз.

Пекінська капуста подорожчала, а цвітна подешевшала. Розширився діапазон цін реалізації броколі. У сегменті зелені знизилися ціни на кріп, петрушку та салат.

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Як змінилися ціни на фрукти

Фруктово-ягідний сегмент відзначився подорожчанням яблука та груші. Ціни на виноград при цьому знизилися. Зростання пропозиції мандарину на ринку призвело до зниження ціни. Також подешевшали апельсин та лимон. Діапазон цін на гранат розширився, а на хурму звузився.

Нагадаємо

Зростання цін продовжує пришвидшуватися. За даними Держстату, у жовтні споживча інфляція у річному вимірі зросла до 9,7%, порівнюючи з 7,5% у вересні. Найактивніше дорожчають продукти.

«Мінфін» розбирався, чому це відбувається, та які цінники на їжу побачимо вже найближчим часом.

Мінфін регулярно моніторить ціни на їжу в Україні. Тому можна порівняти, як реально змінювалася вартість середнього набору продуктів.

Наприклад, у жовтні кілограм гречки в Україні коштував 28,7 грн, а у вересні — 28,3 грн (плюс 1,4%).

Цукор коштував у жовтні 35,4 грн за кілограм, а у вересні — близько 35,09 грн (плюс 0,9%, хоча Держстат говорить про те, що цей продукт подешевшав). Соняшникова олія однієї з відомих марок продавалася минулого місяця за 62,5 грн за пляшку 850 мл, у вересні — за 60,36 грн (плюс 3,5% за місяць).

За йогурт 290 мл минулого місяця потрібно було заплатити 30,5 грн, а у вересні — 30,18 грн (плюс 1%). Вершкове масло у жовтні коштувало 93,49 грн за пачку 200 гр., а у вересні — 89,27 грн (за місяць плюс відразу 4,7%).