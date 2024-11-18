XRP Ripple нарешті злетіла. Монета за тиждень зросла на 93%

Монета XRP Ripple , яка входить у топ криптовалют за капіталізацією, за один тиждень зросла майже на 100%. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на дані торгів.

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Ціна монети досягла психологічної позначки у 1 долар США й продовжує зростати. Стрибок стався тоді, коли на ринку спостерігалась корекція після неймовірного прориву на тлі перемоги Дональда Трампа.

«Нещодавній сплеск відкритого інтересу до ф’ючерсів на XRP до рекордних рівнів свідчить про зростання інтересу трейдерів, що часто є індикатором бичачого ринку», — розповів засновник DeFi-протоколу для онлайн опціонів Derive Нік Форстер, пише Decrypt.