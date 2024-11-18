Акції Tesla зросли на новині про пом'якшення правил для безпілотного керування авто

Акції Tesla підскочили після повідомлення про те, що перехідна команда обраного президента Дональда Трампа планує зробити федеральну структуру для регулювання автономних транспортних засобів головним завданням для Міністерства транспорту США. Про це пише CNBC.

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Реакція ринку

На премаркеті в понеділок папери виробника електрокарів у моменті дорожчали майже на 8%, а станом на 14.38 торгувалися в плюсі майже на 6,5%. Минулої п'ятниці котирування закрилися з підвищенням більш ніж на 3%.

Маск був ключовою фігурою у діловому світі, виступаючи за повернення Трампа до Білого дому перед виборами цього місяця. Тепер технологічний мільярдер може отримати зиск із тісних відносин, які він встановив із республіканцем.

Минулого тижня Трамп обрав Маска і колишнього кандидата в президенти від республіканців Вівека Рамасвамі для керівництва Міністерством ефективності уряду — скорочено DOGE — яке, за його словами, покладе край «бюрократії» в уряді, пом'якшить «зайві» регулювання та скоротить «неефективні» витрати.

Пом'якшення правил

Федеральна структура регулювання автономних транспортних засобів стане великим благом для Tesla Маска, яка вже кілька років обіцяє повністю автономні автомобілі, але досі не випустила машину, здатну їздити самостійно без людини за кермом.

Довгострокова мета Tesla — створити парк так званих «роботаксі», автономних автомобілів, які можуть перевозити людей без необхідності людського нагляду.

Минулого місяця Маск продемонстрував довгоочікуване роботаксі Tesla — концептуальний автомобіль під назвою «Cybercab», двомісний автомобіль за $30,000 без керма та педалей.

На заході з представлення автомобілів Tesla Cybercab і Robovan Маск сказав, що очікує, що компанія запустить технологію автономного водіння без нагляду в Техасі та Каліфорнії наступного року у своїх електромобілях Model 3 і Model Y.