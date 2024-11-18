Акції Tesla підскочили після повідомлення про те, що перехідна команда обраного президента Дональда Трампа планує зробити федеральну структуру для регулювання автономних транспортних засобів головним завданням для Міністерства транспорту США. Про це пише CNBC.
Акції Tesla зросли на новині про пом'якшення правил для безпілотного керування авто
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Реакція ринку
На премаркеті в понеділок папери виробника електрокарів у моменті дорожчали майже на 8%, а станом на 14.38 торгувалися в плюсі майже на 6,5%. Минулої п'ятниці котирування закрилися з підвищенням більш ніж на 3%.
Маск був ключовою фігурою у діловому світі, виступаючи за повернення Трампа до Білого дому перед виборами цього місяця. Тепер технологічний мільярдер може отримати зиск із тісних відносин, які він встановив із республіканцем.
Минулого тижня Трамп обрав Маска і колишнього кандидата в президенти від республіканців Вівека Рамасвамі для керівництва Міністерством ефективності уряду — скорочено DOGE — яке, за його словами, покладе край «бюрократії» в уряді, пом'якшить «зайві» регулювання та скоротить «неефективні» витрати.
Пом'якшення правил
Федеральна структура регулювання автономних транспортних засобів стане великим благом для Tesla Маска, яка вже кілька років обіцяє повністю автономні автомобілі, але досі не випустила машину, здатну їздити самостійно без людини за кермом.
Довгострокова мета Tesla — створити парк так званих «роботаксі», автономних автомобілів, які можуть перевозити людей без необхідності людського нагляду.
Минулого місяця Маск продемонстрував довгоочікуване роботаксі Tesla — концептуальний автомобіль під назвою «Cybercab», двомісний автомобіль за $30,000 без керма та педалей.
На заході з представлення автомобілів Tesla Cybercab і Robovan Маск сказав, що очікує, що компанія запустить технологію автономного водіння без нагляду в Техасі та Каліфорнії наступного року у своїх електромобілях Model 3 і Model Y.
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Для визначення найкращих автомобілів GOBankingRates поспілкувався з Мелані Муссон, експертом з автомобільної промисловості страхової компанії CarInsurance.org. Загалом було визначено п’ять автівок.
20-річні - Honda Civic
У молодих людей, які тільки починають працювати, зазвичай не вистачає грошей на обслуговування та ремонт дорогих авто. Їм треба вибрати автомобіль, який буде доступним як в плані ринкової вартості, так і в плані ціни ремонту.
«Людям у віці 20 років потрібен надійний бюджетний автомобіль", — говорить Мелані Муссон. Кращим вибором експерт вважає Honda Civic.
Слід додати, що аналітики RepairPal оцінюють Civic у 4,5 зірок із 5. Вони кажуть, що середні річні витрати на ремонт цього автомобіля майже вдвічі менші, ніж у інших моделей.
30-річні - Toyota 4Runner
Експерт радить 30-річним покупцям звернути увагу на Toyota 4Runner — класичний середньорозмірний позашляховик, що виробляється компанією Toyota з 1984 року. Серед переваг цього автомобіля — довговічність, надійність та місткість для пасажирів і вантажу.
Середній вік ставить перед людиною нові виклики, такі як підростаючі діти та старі батьки. Такі люди тим паче не хочуть «сюрпризів» від транспортних засобів, тому кращим вибором тут буде Kia Telluride.
«На Telluride надається відмінна гарантія від виробника, — говорить експерт. — Тож у вас буде менший ризик капітального ремонту, за який доведеться платити, коли ваші діти готуються до коледжу, і ви заощадите для них гроші».
50-річні - Tesla Model S
Багато людей, які досягають 50-ти років, мають достатньо грошей, щоб дозволити собі швидкий стильний автомобіль. Таким людям варто звернути увагу на Tesla Model S.
«Настав час розкоші та передових технологій, — говорить Мелані Муссон. — Електромобіль може бути для вас чимось новим, але ви звикнете до нього — і вам не доведеться купувати бензин».
Від 60-ти й старше — Subaru Outback
Пенсіонери зазвичай віддають перевагу автомобілям, які можуть похвалитись комфортом, надійністю та практичністю. До того ж їм важливо, щоб автомобіль був не надто дорогим.
Модель від Subaru якнайкраще відповідає цим вимогам. «Автомобіль Outback достатньо малий, щоб пенсіонерам було зручно на ньому їздити, але достатньо великий, щоб возити з собою пару онуків», — вважає Мелані Муссон.