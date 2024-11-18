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18 листопада 2024, 17:10

Міноборони анонсувало Нацпрограму підтримки військових. Деталі

Міністерство оборони планує запустити Загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців «Плюси», повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, пише «Укрінформ».

Міністерство оборони планує запустити Загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців «Плюси», повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, пише «Укрінформ». ► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомо«Ми хочемо запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців, вона називається «Плюси», співзвучно з назвою «Армія+».
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Ми хочемо запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців, вона називається «Плюси», співзвучно з назвою «Армія+».

«Плюси» — це буде віртуальна валюта нашого застосунку, в який ми додаватимемо 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати наших військовослужбовців", — пояснила Черногоренко.

У межах програми військові зможуть отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів.

За словами заступниці міністра оборони, ідея полягає у тому, щоб побудувати навколо військовослужбовців екосистему лояльності. «Я хочу анонсувати та запросити наші та інші бізнеси долучатися до цієї загальнонаціональної програми. Буде відкритий меморандум, 100 бізнесів підпишуть з Міністерством оборони цей меморандум», — сказала посадовиця.

Черногоренко повідомила, що партнерами вже погодилися стати АТ «Укрзалізниця», інтернет-магазин Rozetka, ПАТ «Укрнафта» та компанія «Нова пошта».

Нагадаємо

У серпні Міноборони представило нову платформу «Армія+», створену з метою цифровізації послуг для військовослужбовців і підвищення ефективності служби.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+30
Я_ __
Я_ __
18 листопада 2024, 17:19
#
«За словами заступниці міністра оборони, ідея полягає у тому, щоб побудувати навколо військовослужбовців екосистему лояльності.»

А це не стане з часом причиною конфліктів всередині країни між цивільними, котрі сплачують податки і донатять військовим і самими військовими, котрі все частіше висловлюють ненависть відносно тих, хто бачте працює, а не сидить в окопі поруч з ними?

Бо потім може початися реальна громадянська війна якби на цьому підгрунті, тому що вже не поодинокі випадки, коли військові записують відео, де прямо говорять про розправи над цивільними, котрі не воюють, що лише показує недалекоглядність таких військових, адже цивільні після таких «закликів» не будуть донатити ні копійки.
+
0
RunK
RunK
18 листопада 2024, 18:44
#
Русня іді ***
+
+15
bonv
bonv
18 листопада 2024, 17:21
#
Популізм від влади.
+
+15
Три літри
Три літри
18 листопада 2024, 19:16
#
Боже, яка тупа маячня.
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