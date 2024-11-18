Молдова відмовляється від прив'язки до долара

Національний банк Молдови з 2 січня 2025 року використовуватиме євро як базову валюту для встановлення офіційного обмінного курсу молдовського лея, замінивши долар США. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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«Рішення відображає орієнтацію економіки Республіки Молдова на ринок Європейського Союзу, який відіграє домінувальну роль в комерційній та фінансовій структурі країни», — йдеться в повідомленні.

Нацбанк вважає, що ця зміна зменшить коливання курсу молдовського лея щодо євро, а також різницю між курсами купівлі та продажу євро. Це принесе користь економіці та допоможе знизити витрати на обмін валюти, зазначив НБМ.

Офіційні дані показують, що понад 60% комерційних трансакцій та 70% грошових переказів у Молдові здійснюються у євро, і ця валюта є найпопулярнішою на місцевому валютному ринку.

Нагадаємо, що Нацбанк України також розглядає можливість перейти на євро для встановлення офіційного курсу гривні.