Якими будуть курс долара та інфляція у 2025-2026 роках — прогноз

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 листопада 2024, 14:43

Якими будуть курс долара та інфляція у 2025-2026 роках — прогноз

Вже наступного року курс долара до гривні суттєво зміниться. Максимальне значення сягне 45 грн за долар, тоді як середньорічний курс становитиме 43,2 — 43,5 грн за долар. Водночас рівень споживчої інфляції, ймовірно, вдасться дещо врегулювати.

Вже наступного року курс долара до гривні суттєво зміниться.

Такий прогноз озвучив Григорій Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook, під час виступу на конференції «Жити на відсотки».

Що буде з курсом долара

За його словами, ситуація довкола курсу долара, станом на сьогодні, досить проста та зрозуміла.

«Рівень девальвації щорічно підтримується на рівні дохідності гривневих активів. Щоб вони не перевищували 0 чи 1, 1,5% дохідність по валютним активам. Це приблизно 45 грн за долар на кінець 2025 року, середньорічний у нас виходить в коридорі 43,2 — 43,5 грн за долар», — сказав експерт.

Він зауважив, що сезонний стрибок курсу традиційно очікується саме в кінці 2025 року, коли державний сектор піде розраховуватися за поставки та борги за весь рік із усіма підрядниками. А вже на кінець 2026 року курс очікується на рівні 46 грн за долар.

«Лінійна девальвація, без особливих стрибків. Буде сенс тримати і гривневі депозити, і гривневі ОВДП, не буде їх відтоку на валютний ринок», — зауважив Григорій Кукуруза.

Що буде з інфляцією

Експерт зазначив, що пік інфляції був пройдений у 2022−2023-х роках. У поточному ж році споживча інфляція показала незначний відскок з 4 — 5% до 9%.

Водночас на думку Григорія Кукурузи, до 2026 року рівень інфляції вдасться «придушити» назад до 5%: «Тобто якраз споживчу інфляцію ми навчилися сильно регулювати, там ніяких небезпечних тенденцій немає».

Однак є і негативний момент — зростання на 60% інфляції по енергоресурсам, по споживанню. Виробнича інфляція достатньо висока і на кінець року очікується вихід на зростання на 30% саме виробничої інфляції індексаційних виробників.

Тобто виробляти щось в Україні дорого і стає суттєво дорожче з кожним роком. Тоді як можливості суттєво збільшити ціни на товари в магазинах для кінцевого споживача в українського виробника немає. У таких умовах у компаній є два шляхи — або збанкрутувати, або шукати додаткове фінансування (залучити гранти, міжнародне фінансування, міжнародну допомогу). Саме залучення міжнародної допомоги і стає джерелом стійкості для українських компаній в умовах війни.

Ще один важливий факт — будь-яка компанія з довгим виробничим циклом, наприклад такі галузі як добувна промисловість, де виробничий цикл від 10 років до отримання прибутку, може забути про свою повноцінну діяльність. А ті галузі, де виробничий цикл 3, 6, 9 місяців, зберігаються на плаву. Частка їх ВВП зростає.

Що буде з ринком праці

«Більш негативна тенденція, що у нас скорочується кількість працівників у приватному секторі. Внаслідок їх вимушеного перетоку у державний сектор, вимушено у сили оборони. До війни лише 10 млн осіб було зайнято у приватному секторі, тоді як зараз у приватному секторі приблизно 6 млн осіб. І ще орієнтовно 2,7 млн дорослих трудових мігрантів, які виїхали за кордон. Хтось із них залишається активною економічною силою і в Україні сплачує податки, хтось повністю вбудувався в нові економіки за кордоном», — зауважив Григорій Кукуруза.

Експерт бачить розв'язання цієї проблеми наступним чином — або шляхом зниження запиту у приватному секторі на робочу силу, або з завершенням війни шляхом «вбудови» людей, які були в Силах оборони, назад у приватний сектор.

За його словами, скорочення кількості працівників у приватному секторі поки залишається ключовою проблемою.

Про ці та багато інших тенденцій в економіці України Григорій Кукуруза розповів в межах свого виступу на тему «Економічний прогноз: як зміняться курси валют та основні макроекономічні показники у 2024−2025 році?» на конференції «Жити на відсотки», яка відбулася 9 листопада.

Організаторами заходу традиційно стали сайти «Мінфін» та Finance.ua. Допомагали з проведенням конференції надійні партнери. Серед них компанії, які пропонують сучасні діджитальні рішення — UHY Prostir (пропонує послуги бухгалтерів, юристів та адвокатів) та АnyСar (допомагає отримувати заробіток на автобізнесі).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Alex2006
Alex2006
18 листопада 2024, 14:48
#
Цікаво так читати ці «прогнози», які ніколи не справджуються на відміну від моїх :)
+
+40
Я_ __
Я_ __
18 листопада 2024, 15:39
#
«Експерт бачить розв’язання цієї проблеми наступним чином — або шляхом зниження запиту у приватному секторі на робочу силу, або з завершенням війни шляхом „вбудови“ людей, які були в Силах оборони, назад у приватний сектор.»

Пардон, але це ні про що. Як бізнес має знижувати запит в приватному секторі, брати кого попало без потрібних навичок і знань, чи просто брати менше людей в принципі?) Так це обидва шляхи до банкрутства))

А щодо реінтеграції військових в компанії, при всій повазі до військових, давайте будемо реалістами, скільки потенційних конфліктів буде у цивільних, котрі сплачували податки і донатили військовим, з військовими котрі будуть створювати конфліктні ситуації на підгрунті «я воював в окопі, а ти чому не воював»)) ну і вчора людина з кулеметом в руках вбивала ворогів, а сьогодні їй треба перебирати папірці, умовно. Ви правда вважаєте що це «реальний» сценарій?)) Це ж було вже) Багато країн, після війни не могли нікуди подіти ветеранів війни, бо самим ветеранам складно переналаштуватися з системи «в кого автомат — той і правий» на якісь там закони, правила, соціальні норми й інше)

Не буде ні першого, ні другого варіанту, котрий озвучили в статті) Можливо певний відсоток військових і зможе переналаштуватися на цивільний лад, але 20−30% не зможуть себе вже знайти на цивільній роботі, можливо захочуть продовжувати службу за контрактом і тд. Але те, що людині після війни ось так за одним бажанням складно знову повернутися в компанію — це факт.
+
+15
potator
potator
18 листопада 2024, 15:45
#
Алекс опять инфоцыганить вышел
+
0
Дядя Бодя
Дядя Бодя
18 листопада 2024, 16:51
#
Навіть за умови закінчення повномасштабної війни у 2025 ніхто зразу не розпустить мобілізованих, тим паче контрактників. Бізнес має бути готовий до дефіциту кваліфікованих кадрів, особливо серед чоловіків. Та й не всі схочуть після 28−50к в армії повертатись на 15к в провінції.
А по курсу 2026 це гадання на кавовій гущі
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають potator, Sarevok, vipbmz и 22 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами