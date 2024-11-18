«Продажі горілки та вина в росії досягли максимуму з 2017 року»

Роздрібний продаж алкоголю в росії досяг максимального показника за весь час ведення офіційної статистики, яку почали збирати у 2017 році. Про це пише Moscow Times.

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Деталі

З січня по жовтень цього року росіяни купили 184,2 млн декалітрів (1 дал — 10 л) алкогольної продукції, що на 0,8% більше рік до року та на 21%, ніж за аналогічний період 2017-го.

Зокрема, рекордний продаж продемонструвала горілка — всього за десять місяців було продано 62,5 млн дал цього напою, що також стало найбільшим показником з 2017-го (54,2 млн дал). Однак це лише трохи більше, ніж за той же період було продано у 2022 році.

Також рекорд встановили продаж тихих та ігристих вин. Тихого вина в роздріб за десять місяців було продано 46,9 млн дал — на 0,9% більше, ніж минулого року.

Зростання порівняно з 2017 роком склало 22,5%. Продаж ігристого за десять місяців 2024 року зріс до 16,3 млн дал, що на 10,9% більше рік до року і на 61%, ніж за аналогічний період 2017-го.

Крім того, росіяни збільшили купівлю лікеро-горілчаних виробів (настоянок, наливок, лікерів, бальзамів тощо) та іншого міцного алкоголю (віскі, рому, джину, кальвадосу тощо). З початку 2024 року їх продажі склали 13,2 та 11,3 млн відповідно, що на 16,6% та 15,7% більше, ніж роком раніше.