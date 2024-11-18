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18 листопада 2024, 14:37

В Україні запустили застосунок для пошуку роботи

В Україні за фінансової підтримки урядів Польщі та Німеччини на запит від Міністерства економіки та Державної служби зайнятості розробила мобільний застосунок для шукачів роботи. Про це повідомляє Мінекономіки.

В Україні за фінансової підтримки урядів Польщі та Німеччини на запит від Міністерства економіки та Державної служби зайнятості розробила мобільний застосунок для шукачів роботи.

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Як працюватиме застосунок

«Тепер українці, які шукають роботу, зможуть стати до електронної черги, знайти потрібну вакансію чи отримати ваучер на навчання від Державної служби зайнятості у своєму смартфоні», — зазначають у Мінекономіки.

Додається, що застосунок доступний в App Store та Google Play.

У 2024 році Державна служба зайнятості надала послуги 548 000 українцям. Очікується, що із запуском мобільного застосунку навантаження на фізичні центри зайнятості зменшиться, а кількість користувачів зростатиме.

Деталі

Мобільний застосунок являє собою єдиний портал вакансій. У ньому також передбачена можливість подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання або пройти онлайн-курс від Державної служби зайнятості.

Крім цього, застосунок дає змогу спілкуватися з кар'єрними радниками, запланувати зустріч із потенційним роботодавцем, отримати необхідну довідку чи записатися до електронної черги.

«Зараз функції застосунку повністю орієнтовані на потреби пошукачів роботи. Наступним етапом реалізації цієї ініціативи стане розробка відповідного функціоналу для роботодавців», — додають у повідомленні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Я_ __
Я_ __
18 листопада 2024, 14:46
#
Прикольно звісно, алее…цікаво скільки витратили на розробку коштів і чим не задовільняє вже ворк.юа.
+
+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
18 листопада 2024, 14:51
#
Кошти на такі розробки зазвичай витрачають донорські і зазвичай фінансуються урядами інших країн, які вже задовбались від неефективності наших державних структур :)

P. S. От в шапці статті написано «за фінансової підтримки урядів Польщі та Німеччини» ще є USAID, який теж любить годувати наших грантоїдів.
+
+30
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
18 листопада 2024, 14:47
#
Таке ж відірване від реальності як спеціалізації в університетах. Дають якісь вакансії із копієчними зепками і жахливими умовами працевлаштування. Скоріше було б доцільніше розформувати цю структуру і не витрачати на неї державні кошти, а ці послуги залишити приватному сектору. Кабанчик, уклон, глово та інші подібні платформи допомагають знайти роботу краще, зручніше та швидше в рази.
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