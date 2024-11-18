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18 листопада 2024, 11:15

NovaPay планує отримати спрощену банківську ліцензію

NovaPay, яка обслуговує 360 000 клієнтів, планує отримати спрощену банківську ліцензію. Про це повідомив співвласник групи Nova Вячеслав Климов в інтерв'ю Економічній правді.

NovaPay, яка обслуговує 360 000 клієнтів, планує отримати спрощену банківську ліцензію.

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NovaPay трансформується в банк

«Зараз Національний банк завершує проєкт спеціалізованої ліцензії на інклюзивний банк. Ми знаходимося в дискусії з Національним банком, тому що розуміємо, що ми за цією ліцензією прийдемо. Я впевнений, що так чи інакше або NovaPay трансформується в банк, або просто з’явиться банк саме з такою ліцензією, яку зараз завершує формувати Національний банк», — сказав він.

Ідея спрощеної ліцензії полягає в тому, щоб забезпечити банківські послуги у віддалених населених пунктах та прифронтовій зоні, куди не доходять класичні банки.

Поточна ліцензія

Зараз NovaPay має розширену ліцензію фінансової компанії й може відкривати рахунки та видавати картки, але не може здійснювати розрахунки за кордоном і не має можливості відкривати депозити. Ліцензія оператора фінансової інклюзії обмежує тільки у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях, все інше — як у звичайного банку.

Климов сказав, що у компанії «дуже не хотіли» переходити до банківської моделі, бо вона дуже складна, але спрощена ліцензія змінила позицію.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+11
Три літри
Три літри
18 листопада 2024, 12:22
#
Ну, де тот самий коментар? :D
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