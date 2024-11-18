Пенсійний фонд станом на 17 жовтня спрямував на виплату пенсій 41,3 млрд грн. Про це йдеться у даних фонду.
18 листопада 2024, 12:00
Пенсійний фонд спрямував на виплати 41,3 млрд грн
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Станом на 17 листопада профінансовано:
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на пенсійні виплати — 41,3 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 7,6 млрд грн, через уповноважені банки — 33,7 млрд грн;
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на виплату житлових субсидій та пільг — 2841,5 млн грн;
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на страхові виплати — 2037,2 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 878 млн грн.
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Джерело: Мінфін
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