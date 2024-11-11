Пенсійний фонд із початку року отримав 400 мільярдів від єдиного соцвнеску

До Пенсійного фонду з початку цього року надійшло 399,8 млрд грн від єдиного соціального внеску, з яких 43,3 млрд грн — у жовтні. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду, передає Укрінформ.

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Бюджет Пенсійного фонду

Впродовж січня-жовтня 2024 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 399,8 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, зокрема в жовтні — 43,3 млрд грн.

Загалом власні доходи Пенсійного фонду, тобто частина соціального внеску, а також інші платежі, за 10 місяців цього року становили 426,9 млрд грн, що на 52,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

З державного бюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж січня-жовтня було перераховано 205,9 млрд грн (-1,8 млрд грн до показників 2023 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до Пенсійного фонду за вказаний період надійшло 29,6 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування — 28,8 млрд грн.