Кеті Вуд спрогнозувала біткоїн по $650 тисяч

До 2030 року перша криптовалюта досягне позначки $650 000 у базовому сценарії та діапазону від $1 млн до $1,5 млн у бичачому. Таку думку в інтерв'ю CNBC висловила CEO ARK Invest Кеті Вуд, пише forklog.

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Що відомо

«Ми отримуємо регуляторний рельєф. Я думаю, що це одна з найважливіших речей від цієї адміністрації президента США. Ми отримаємо регуляторний рельєф з усіх видів інновацій», — пояснила вона.

За словами Вуд, сьогодні біткоїн привертає увагу інституціоналів та керуючих активами як новий клас.

«Не лише глобальна грошова система, а й новий клас активів. Це означає, що інституціонали та керуючі установи звертають увагу, що цей актив поводиться інакше, порівняно з іншими їх активами. Думаю, це такий великий крок», — додала CEO ARK Invest.

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Нагадаємо

У січні Вуд спрогнозувала першу криптовалюту по $1,5 млн у бичачому сценарії до 2030 року. Таку заяву вона зробила в перший день торгів спотовими біткоїн-ETF, схваленими SEC.