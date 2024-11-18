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18 листопада 2024, 8:59

Кеті Вуд спрогнозувала біткоїн по $650 тисяч

До 2030 року перша криптовалюта досягне позначки $650 000 у базовому сценарії та діапазону від $1 млн до $1,5 млн у бичачому. Таку думку в інтерв'ю CNBC висловила CEO ARK Invest Кеті Вуд, пише forklog.

До 2030 року перша криптовалюта досягне позначки $650 000 у базовому сценарії та діапазону від $1 млн до $1,5 млн у бичачому.
Фото:

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Що відомо

«Ми отримуємо регуляторний рельєф. Я думаю, що це одна з найважливіших речей від цієї адміністрації президента США. Ми отримаємо регуляторний рельєф з усіх видів інновацій», — пояснила вона.

За словами Вуд, сьогодні біткоїн привертає увагу інституціоналів та керуючих активами як новий клас.

«Не лише глобальна грошова система, а й новий клас активів. Це означає, що інституціонали та керуючі установи звертають увагу, що цей актив поводиться інакше, порівняно з іншими їх активами. Думаю, це такий великий крок», — додала CEO ARK Invest.

Читайте: Біткоїн подолав нову вершину $93 тисячі

Нагадаємо

У січні Вуд спрогнозувала першу криптовалюту по $1,5 млн у бичачому сценарії до 2030 року. Таку заяву вона зробила в перший день торгів спотовими біткоїн-ETF, схваленими SEC.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
gucci
gucci
18 листопада 2024, 9:16
#
Ця *** продала теслу по 140 дол за акцію, після чого почався булран.
+
0
Criptor82
Criptor82
18 листопада 2024, 9:46
#
1.5 млн до 2030 — Віримо! Амінь
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