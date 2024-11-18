Прихисток біженців з України: Британським сім’ям пропонують по 600 фунтів щомісяця

Район Елмбридж, що у південно-східній Англії, готовий виплачувати сім'ям, які прихистять українців, 600 фунтів стерлінгів щомісяця. Про це інформує ВВС.

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Деталі

З початку програми у 2022 році вже понад 300 домогосподарств у Елмбриджі прийняли майже 600 українських біженців.

У районній раді запевнили, що жителі Елмбриджа пропонують не лише проживання, а й теплий прийом, підтримку та допомогу з поселенням.

Посадовці зауважують, що підвищення вартості життя ускладнило реалії як біженців, так і господарів будинків. Тож для того, щоб підтримати спонсорів, район запропонував власникам чи орендарям будинків 600 фунтів щомісяця.

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Щоб стати учасником програми, власник чи орендар будинку повинен мати окрему кімнату для гостя. Водночас влада не очікує, що британці покриватимуть витрати українців на харчування, транспорт чи проживання.

Нагадаємо

Станом на вересень у Великій Британії перебувало близько 247 тисяч біженців з України.