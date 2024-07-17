Українські біженці в Британії ризикують залишитись без даху над головою — Червоний Хрест

За даними Британського Червоного Хреста, тисячі українських біженців, які виїхали до Великої Британії у пошуках притулку після повномасштабного вторгнення РФ, ризикують залишитися без даху над головою та бути експлуатованими. Про це повідомляє The Guardian , передає Укрінформ.

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Про що розповіли у Червоному Хресті

У звіті гуманітарної організації йдеться, що, хоча в цілому урядові програми Британії допомагають сім'ям, які шукають притулку, деякі українці зіткнулися з недоліками в процедурах захисту, а також відсутністю достатньої підготовки та постійної підтримки для приймаючих сторін.

З моменту запуску програми «Оселі для України» у 2022 році понад 9 000 з приблизно 200 000 сімей, розміщених у Британії, ризикують залишитись без домівок. Це часто пов'язано з розривом стосунків з приймаючими сім'ями та утрудненим доступом до ринку житла.

Українці стикаються з проблемою бездомності

Виявилося, що українці в чотири рази частіше, ніж населення в цілому, стикаються з проблемою бездомності. У період з лютого до середини червня 2024 року щотижня в середньому прибувало 379 нових мігрантів з України.

У звіті наведені приклади, коли деякі українські біженці несподівано ставали безхатченками і спали у непридатних умовах, до прикладу, на пляжі. Або коли біженцям доводилось спати всією сім'єю на одному ліжку. Також Червоний Хрест зазначив, що непоодинокими є випадки, коли біженці за два роки більше шести разів міняли місце проживання, або жінки, які шукали житло, ризикували потрапити у сексуальну експлуатацію.