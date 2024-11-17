За вказівкою Укренерго у Києві, Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях вводять екстренні відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.
17 листопада 2024, 7:43
Масована атака на енергосистему: У Києві та трьох областях вводяться екстренні відключення світла
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«Київ, Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла», — йдеться у повідомленні.
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Графіки відключень застосували у зв'язку із загрозою ракетного обстрілу.
Атака на енергосистему
За словами міністра Германа Галущенка, оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.
«Відбувається чергова масована атака на енергосистему… Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків», — додав чиновник.
Джерело: Мінфін
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