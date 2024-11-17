Укренерго почало скасовувати аварійні відключення світла по Україні

В Україні почали скасовувати аварійні відключення світла. Вони були запроваджені через масовану атаку рф по Україні 17 листопада. Про це повідомляє ДТЕК.

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Що відомо

За вказівкою «Укренерго», екстрені відключення світла скасовані в Києві. До того ж відключення вже не діють у Харківській, Сумській областях.

Також відключення світла скасовані і на Черкащині. Крім того, за даними ДТЕК, світло також повернули мешканцям Київської, Дніпропетровської, Донецької областей.

Масована атака по Україні

Російські війська влаштували масований комбінований удар по Україні вранці 17 листопада. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.