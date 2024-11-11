В областях України вводять екстрені відключення світла. Це превентивний захід. Про це повідомляє ДТЕК.
11 листопада 2024, 7:51
Укренерго ввело превентивні екстрені відключення світла по Україні
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«Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються превентивні екстрені відключення світла», — йдеться у повідомленні.
Графіки відключень введено у зв'язку із загрозою ракетного обстрілу.
Графіки відключень вводяться у:
- Сумській області,
- Житомирській області,
- Харківській області,
- Черкаській області,
- Дніпропетровській області,
- Києві,
- Київський області,
- Донецькій області.
Джерело: Мінфін
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