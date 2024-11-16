Україна вперше стала головним торговим партнером Німеччини серед пострадянських країн

Головним торговим партнером Німеччини на пострадянському просторі стала Україна. росія втратила цю багаторічну роль і опустилася на друге місце, але і його вона, мабуть, незабаром поступиться Казахстану. Про це свідчать дані про експортно-імпортні операції ФРН за перші три квартали 2024 року, які опублікував Східний комітет німецької економіки, пише DW.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Торговий оборот Німеччини та України

Торговий оборот Німеччини та України зріс за перші дев'ять місяців 2024 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 17% і сягнув майже 8,4 млрд євро.

При цьому випереджаючими темпами зростав імпорт української продукції до Німеччини. Він збільшився на 22,6% і становив 2,5 млрд євро.

Одночасно зростає значення українського ринку для експортно орієнтованої економіки Німеччини. Німецький експорт до країни, що обороняється, включаючи зброю, зріс на 14,8% приблизно до 5,9 млрд євро. Тож уже зараз Україна купує більше німецької продукції, ніж Болгарія чи Словенія.

Торгівля з Росією та Казахстаном

За перші дев'ять місяців цього року торговельний оборот між ФРН і РФ знизився на 28,9%, причому це сталося головним чином за рахунок подальшого скорочення імпорту до Німеччини російської продукції, а це тепер, судячи з повідомлень ЗМІ, значною мірою добрива та рідкісні метали. Імпорт упав на 53,6% до 1,4 млрд євро.

За підсумками трьох кварталів, сумарний обсяг експортно-імпортних операцій між ФРН та РФ склав 7,146 млрд євро, а між ФРН та Казахстаном 7,075 млрд євро.

Таким чином, цій центральноазіатській країні за дев'ять місяців не вистачило трохи більше 70 млн євро, щоб обігнати росію і стати після України другим за важливістю торговим партнером Німеччини на пострадянському просторі.