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16 листопада 2024, 14:21

Україна вперше стала головним торговим партнером Німеччини серед пострадянських країн

Головним торговим партнером Німеччини на пострадянському просторі стала Україна. росія втратила цю багаторічну роль і опустилася на друге місце, але і його вона, мабуть, незабаром поступиться Казахстану. Про це свідчать дані про експортно-імпортні операції ФРН за перші три квартали 2024 року, які опублікував Східний комітет німецької економіки, пише DW.

Головним торговим партнером Німеччини на пострадянському просторі стала Україна. росія втратила цю багаторічну роль і опустилася на друге місце, але і його вона, мабуть, незабаром поступиться Казахстану.

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Торговий оборот Німеччини та України

Торговий оборот Німеччини та України зріс за перші дев'ять місяців 2024 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 17% і сягнув майже 8,4 млрд євро.

При цьому випереджаючими темпами зростав імпорт української продукції до Німеччини. Він збільшився на 22,6% і становив 2,5 млрд євро.

Одночасно зростає значення українського ринку для експортно орієнтованої економіки Німеччини. Німецький експорт до країни, що обороняється, включаючи зброю, зріс на 14,8% приблизно до 5,9 млрд євро. Тож уже зараз Україна купує більше німецької продукції, ніж Болгарія чи Словенія.

Торгівля з Росією та Казахстаном

За перші дев'ять місяців цього року торговельний оборот між ФРН і РФ знизився на 28,9%, причому це сталося головним чином за рахунок подальшого скорочення імпорту до Німеччини російської продукції, а це тепер, судячи з повідомлень ЗМІ, значною мірою добрива та рідкісні метали. Імпорт упав на 53,6% до 1,4 млрд євро.

За підсумками трьох кварталів, сумарний обсяг експортно-імпортних операцій між ФРН та РФ склав 7,146 млрд євро, а між ФРН та Казахстаном 7,075 млрд євро.

Таким чином, цій центральноазіатській країні за дев'ять місяців не вистачило трохи більше 70 млн євро, щоб обігнати росію і стати після України другим за важливістю торговим партнером Німеччини на пострадянському просторі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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gucci
gucci
16 листопада 2024, 16:55
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Торгують з фашистом. Телефонують фашисту. Звісно фашист давитиме й надалі.
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