З початку великої війни фіндопомога від партнерів перевищила $100 мільярдів. Хто найбільший донор

Україна з початку повномасштабного вторгнення залучила до державного бюджету $33,7 млрд, або понад 33% від загального обсягу зовнішньої допомоги, у формі грантів. Про це повідомляє Міністерство фінансів .

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Фінансова допомога партнерів

Від початку 2024 року від партнерів надійшло $27,24 млрд, свідчать дані Міністерства фінансів України. У 2023 році Україна отримала $42,5 млрд, а у 2022 році — $31,1 млрд.

У пресслужбі Мінфіну зауважили, що $33,7 млрд або понад 33% від загального обсягу Україна залучила у грантовій формі, ці кошти не потрібно повертати. Інша частина зовнішнього фінансування була надана Україні у вигляді кредитів на пільгових умовах.

Хто найбільший донор

Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:

Європейський Союз — $13,05 млрд;

США — $5,25 млрд;

МВФ — $4,19 млрд;

Японія — $2,13 млрд;

Канада — $1,76 млрд;

Велика Британія — $0,52 млрд;

Норвегія — $0,3 млрд.

З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку ($13,56 млрд в еквіваленті), на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 15 листопада залучено $40,8 млрд.

Нагадаємо

У 2023 році до державного бюджету України надійшло $42,6 млрд зовнішнього фінансування. Найбільшими донорами фінансової допомоги минулого року був ЄC ($19,7 млрд, пільгове фінансування) та США ($11 млрд, гранти).