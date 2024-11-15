У Державіаслужбі назвали умови для відновлення авіаперельотів

Україна розглядає поетапного відкриття повітряного простору для цивільної авіації, але для цього є декілька умов. Про це Державна авіаційна служба України повідомила у письмовому коментарі Reuters.

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Поетапне відкриття повітряного простору

За словами Державної авіаційної служби, поетапне та обмежене відкриття повітряного простору можливе за умови зниження ризиків до прийнятного рівня та впровадження додаткових заходів безпеки.

При цьому у відомстві не уточнили, коли таке рішення може бути ухвалене.

Відкриття аеропорту у Львові

Старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив, що Україна може відкрити аеропорт у Львові наступного року, частково відновивши авіасполучення, призупинене по всій країні після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

За його словами, Київ брав участь у дискусіях з європейськими авіаційними властями та авіакомпаніями щодо відновлення деяких авіасполучень протягом майже року.

«Якщо регулюючі органи погодяться, що відкривати його безпечно, і буде прийнято політичне рішення, страхова галузь буде готова підтримати зусилля щодо відновлення», — сказав Еллісон, маючи на увазі 2025 рік.

Нагадаємо

Раніше Кріспін Еллісон заявляв, що забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту «Львів», але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Він зазначив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 також, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів.

За словами Еллісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони, ситуації з безпекою.

Marsh McLennan

Marsh McLennan — один з найбільших світових страхових брокерів зі штаб-квартирою у Нью-Йорку. Вона вже бере участь у програмі страхування UNITY, завдяки якій судна працюють у «морському коридорі» з чорноморських портів України.