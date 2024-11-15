У Державіаслужбі назвали умови для відновлення авіаперельотів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 листопада 2024, 17:05

У Державіаслужбі назвали умови для відновлення авіаперельотів

Україна розглядає поетапного відкриття повітряного простору для цивільної авіації, але для цього є декілька умов. Про це Державна авіаційна служба України повідомила у письмовому коментарі Reuters.

Україна розглядає поетапного відкриття повітряного простору для цивільної авіації, але для цього є декілька умов.
Фото: AI

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Поетапне відкриття повітряного простору

За словами Державної авіаційної служби, поетапне та обмежене відкриття повітряного простору можливе за умови зниження ризиків до прийнятного рівня та впровадження додаткових заходів безпеки.

При цьому у відомстві не уточнили, коли таке рішення може бути ухвалене.

Відкриття аеропорту у Львові

Старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив, що Україна може відкрити аеропорт у Львові наступного року, частково відновивши авіасполучення, призупинене по всій країні після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

За його словами, Київ брав участь у дискусіях з європейськими авіаційними властями та авіакомпаніями щодо відновлення деяких авіасполучень протягом майже року.

«Якщо регулюючі органи погодяться, що відкривати його безпечно, і буде прийнято політичне рішення, страхова галузь буде готова підтримати зусилля щодо відновлення», — сказав Еллісон, маючи на увазі 2025 рік.

Нагадаємо

Раніше Кріспін Еллісон заявляв, що забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту «Львів», але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Він зазначив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 також, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів.

За словами Еллісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони, ситуації з безпекою.

Marsh McLennan

Marsh McLennan — один з найбільших світових страхових брокерів зі штаб-квартирою у Нью-Йорку. Вона вже бере участь у програмі страхування UNITY, завдяки якій судна працюють у «морському коридорі» з чорноморських портів України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
15 листопада 2024, 17:22
#
Нащо дублювати новину яка вже була пару днів тому? В чому новина?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
15 листопада 2024, 18:07
#
В авиации принцип — safety first , не откроют , или потом они лишаться всех аккредитаций . Это только на россии могут рисковать пассажирами . Россиян не жалко .
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Алексей Яковлев и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами