«Власна справа»: гранти на 5,2 мільярда отримали 22 тисячі українців

Станом на 12 листопада 2024 року рішення щодо надання грантів за урядовою програмою «Власна справа» були ухвалені для 22 тисяч українців на загальну суму 5,2 млрд грн. Про це Укрінформу повідомили у Державній службі зайнятості.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«За понад два роки дії програми (станом на 12 листопада 2024 року) було прийнято позитивні рішення про надання мікрогрантів 22 тис. українців, з них у 2024 році — 9 тис. отримувачів. Загальна сума мікрогрантів (згідно з прийнятими рішеннями) становить 5,2 млрд грн, з них у 2024 році — 2,2 млрд грн», — йдеться у відповіді на інформаційний запит.

«Власна справа»

У ДСЗУ нагадали, що урядова грантова програма «Власна справа» — це безповоротна, безпроцентна державна допомога фізичним особам та суб'єктам господарювання на створення або розвиток вже діючого бізнесу.

Розмір гранту за програмою може становити від 50 до 250 тис. грн. Якщо місце провадження діяльності та місце реєстрації заявника у Харкові або Харківській області, то розмір гранту становить до 500 тис. грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що молоді підприємці віком до 25 років вже можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 000 грн на відкриття власного бізнесу у межах програми «Власна справа». Така послуга доступна на порталі «Дія».