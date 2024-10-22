«Власна справа»: Молоді підприємці можуть отримати грант на 150 тисяч через «Дію»

Молоді підприємці віком до 25 років вже можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 000 грн на відкриття власного бізнесу у межах програми «Власна справа». Така послуга доступна на порталі «Дія». Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Гранти для молоді у межах програми „Власна Справа“ вже доступні через портал „Дія“. Якщо вам до 25 років, подавайте заявку на програму та отримуйте до 150 тис. грн на свій бізнес. Грант для молоді не має вимоги створення нових робочих місць. Після ухвалення позитивного рішення щодо виділення гранту, лише необхідно відкрити ФОП», — наголосила перший віце-прем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Як подати заявку

Щоб подати заявку онлайн, необхідно зайти на портал «Дія» в розділ «Грант на власну справу».

Зазначається, що через 3 роки такі підприємці зможуть ще раз отримати грант від держави — вже за програмою «Власна справа» на загальних умовах. На сьогодні — це 250 000 грн за умови створення не менше двох робочих місць.

За понад два роки роботи програми «Власна Справа» підприємці отримали від держави понад 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу на майже 5 млрд грн.