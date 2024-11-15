В Києві біля Академмістечка відкрився новий ресторан «МакДональдз». Про це повідомляє пресслужба компанії.
15 листопада 2024, 13:45
В Києві відкрився новий «МакДональдз»
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Новий ресторан знаходиться у досяжності мешканців Академмістечка та прилеглих районів, таких як Коцюбинське, Новобіличі й Берковець. Він працюватиме щодня з 7:00 до 22:00.
Для автомобілістів передбачено дві лінії «МакДрайву», які працюватимуть з 5:00 до 23:00. Крім того, вже за кілька днів після відкриття запрацює служба доставки «МакДелівері».
Під час повітряної тривоги ресторан зачиняється, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює роботу протягом години після відбою.
Ресторан відкрили на проспекті Палладіна.
Джерело: Мінфін
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