Золото завершує найгірший тиждень більш ніж за 3 роки

Золото знизилося в п'ятницю, завершуючи тиждень із найгіршими результатами більш ніж за три роки, пише Reuters.

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Жовтий метал залишається під тиском на тлі зміцнення долара США через ослаблення очікувань зниження ставки ФРС.

Станом на 09:30 спотове золото знизилося на 0,1% і коштувало $2561 за унцію. За тиждень його ціна впала більш як на 4%. На попередній сесії ціна на золото досягла двомісячного мінімуму і знизилася більш ніж на $220 з рекордного піку, досягнутого минулого місяця. Американські ф'ючерси на золото знизилися на 0,27% до $2566.

Долар США продовжив рух нагору цього тижня після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Слабкість золота відображає очікування жорсткішої монетарної політики США у 2025 році при Трампі, каже Фавад Разакзада, ринковий аналітик Forex.com.

Вищі відсоткові ставки збільшують альтернативну вартість зберігання злитків.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив у четвер, що стабільне економічне зростання, сильний ринок праці та стійка інфляція виправдовують обережність у швидкому зниженні ставок.

За даними інструменту CME Fedwatch, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні становить 59% порівняно з 83% день тому.