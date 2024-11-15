Золото завершує найгірший тиждень більш ніж за 3 роки

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 листопада 2024, 12:48

Золото завершує найгірший тиждень більш ніж за 3 роки

Золото знизилося в п'ятницю, завершуючи тиждень із найгіршими результатами більш ніж за три роки, пише Reuters.

Золото знизилося в п'ятницю, завершуючи тиждень із найгіршими результатами більш ніж за три роки, пише Reuters.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЖовтий метал залишається під тиском на тлі зміцнення долара США через ослаблення очікувань зниження ставки ФРС.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Жовтий метал залишається під тиском на тлі зміцнення долара США через ослаблення очікувань зниження ставки ФРС.

Станом на 09:30 спотове золото знизилося на 0,1% і коштувало $2561 за унцію. За тиждень його ціна впала більш як на 4%. На попередній сесії ціна на золото досягла двомісячного мінімуму і знизилася більш ніж на $220 з рекордного піку, досягнутого минулого місяця. Американські ф'ючерси на золото знизилися на 0,27% до $2566.

Долар США продовжив рух нагору цього тижня після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Слабкість золота відображає очікування жорсткішої монетарної політики США у 2025 році при Трампі, каже Фавад Разакзада, ринковий аналітик Forex.com.

Вищі відсоткові ставки збільшують альтернативну вартість зберігання злитків.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив у четвер, що стабільне економічне зростання, сильний ринок праці та стійка інфляція виправдовують обережність у швидкому зниженні ставок.

За даними інструменту CME Fedwatch, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні становить 59% порівняно з 83% день тому.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
15 листопада 2024, 14:55
#
А крипта в тренді:)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами